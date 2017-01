* NO ponga en juego el buen trabajo que viene desempeñando nuestra Gobernadora Lic. Claudia Pavlovich Arellano, ponga orden con civilidad y no con violencia, porque hay mucho en juego y la administración apenas inicia una esperanza de vida para todos los sonorenses…….

* El Presidente de la Cámara de Comercio Canaco, Lic. Edgar Manríquez, el día de ayer se manifiesto en contra de cualquier respuesta violenta, máxime cuando se recurre al uso de las armas para reprimir una manifestación y también, de aquellas personas que aprovechan cualquier acto de protesta para generar provocaciones o desmanes

Eduardo Flores

La situación económica y social actual que se vive desde que inició el año 2017 con el alza de la gasolina, es preocupante, ya que en el municipio fronterizo de Nogales se vive un estallido social de grandes magnitudes, pues la Judicial Estatal ha tomado las armas contra los manifestantes y esto puede ocasionar problemas graves y con consecuencias fatales… ¡Ojo¡ señor Secretario de Gobierno de Sonora, usted es el manager del equipo y usted trae el bat, los guantes y las pelotas. NO ponga en juego el buen trabajo que viene desempeñando nuestra Gobernadora Lic. Claudia Pavlovich Arellano, ponga orden con civilidad y no con violencia, porque hay mucho en juego y la administración apenas inicia una esperanza de vida para todos los sonorenses………..

El Presidente de la Republica, Lic. Enrique Peña Nieto, el día de ayer anuncio las medidas de protección a la economía familiar, y La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), decidió no firmar el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” debido a que consideran que se trata de un acuerdo “Improvisado, incompleto e insuficiente”. Y otra, el representante de Coparmex Gustavo de Hoyos, emitió un comunicado en el que aseveró que este acuerdo no es resultado de un diálogo social y regularmente cuando hay convenios apresurados los resultados son limitados. Tiene toda la razón, pues esta estrategia para recuperar la paz social, no tiene metas concretas, ni compromisos claros del gobierno, además de que se construyó en tres días, como una estrategia de comunicación, en la que no se incluye a toda la población y esto es más que lamentable, pues esta propuesta es para rescatar a unos cuantos del montón y al resto que se lo lleve la tristeza………….

CAMBIANDO DE TEMA… El Presidente de la Cámara de Comercio Canaco, Lic. Edgar Manríquez, el día de ayer se manifiesto en contra de cualquier respuesta violenta, máxime cuando se recurre al uso de las armas para reprimir una manifestación y también, de aquellas personas que aprovechan cualquier acto de protesta para generar provocaciones o desmanes y hay que recordar que en Mercajeme estuvo a punto de ocurrir lo mismo, pero la pronta presencia de la SSPM y de otras corporaciones, evitaron las cosas llegaran a mayores…………….

¿Dónde están los agrotitanes?….se pregunta la gente que los ha visto salir a pelear contra el gobierno federal por la falta de apoyos a sus campos agrícolas. Hoy todos se sorprenden porque no han salido a manifestarse por el alto costo del Diesel. Hago han de traer entre manos. Mínimo algún subsidio a este hidrocarburo, para que les dé más libertad de mantener sus campos agrícolas……

AHORA SI, que cada quien se rasque con sus uñas, pero sobre este caso, la primera autoridad del estado Pavlovich Arellano, ya trae un programa estratégico a favor de la sociedad sonorense, con el cual se favorecerá los incrementos a la canasta básica, así como también el no incremento al transporte público, y con ello evitar se golpee más la economía de los que menos tienen, porque la mayoría de los ciudadanos ocupamos de este importante servicio para el traslado a nuestros trabajos y de nuestros hijos para que acudan a los diversos planteles educativos….Muy bien por nuestra mandataria…………

DEJENME COMUNICARLES ALGO IMPORTANTE, sobre el caso de despojo del regidor del movimiento ciudadano Jorge Russo Salido, daré a conocer el numero de expediente de la PGJE en contra de este servidor público, así como también daré a conocer el nombre del propietario del predio del cual fue despojado, quien reclama le sea devuelto el terreno o en su caso se le pague metro por metro…..Hay que terminar con el tráfico de influencias que viene ejerciendo el nuevo partido de color Naranja, que de ciudadano no tiene nada……….PUROS LEPEROS Y TRANSAS HAY EN LOS PARTIDOS POLITICOS.

