* SOLICITAN MILITANTES DEL TRICOLOR a la Bancada Federal PRIISTA, que en base a sus atribuciones en la Constitución General de la República en sus Artículos 73, fracciones VII, X, y XXIX, así como en el 74, Fracción IV considerando la situación de emergencia Nacional, que requiere de medidas especiales, primeramente se MODIFIQUE tanto el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, como el Presupuesto de Egresos de la Federación de la siguiente manera:

Eduardo Flores

Integrantes del MOVIMIENTO CIUDADANO no tienen calidad moral para pedir o exigir movimientos administrativos a la administración municipal de Cajeme, pues algunos integrantes de ellos tienen cuentas pendientes ante juzgados penales por despojo, entre otros señalamientos de carácter administrativo ante contraloría municipal de Cajeme……. ¿verdad Jorge Russo Salido?……, porque se dice que Rogelio Díaz Brown te demandó por irregularidades que cometiste cuando fuiste Síndico Procurador Municipal…..En lo referente a la demanda por despojo, existe una demanda en tu contra porque te apropiaste de un predio por la calle California y ese terreno tiene dueño y te está exigiendo su propietario legal que lo pagues o lo devuelvas, porque de lo contrario enfrentarás a la justicia con consecuencias fatales hacia tu persona. Otras de tus aberraciones, es de que te asociaste con un pariente tuyo para amolar más a la ciudadanía de este municipio, pues se puede decir que ya eres socio de la empresa que se adjudicó el contrato de los PARQUIMETROS que cobraran ocho pesos por hora, de los cuales habrá miles por toda la ciudad…. ¿Cuánto te tocará por cada parquímetro?…….. ¡por favor¡, ¿con que calidad moral representas a un partido político que ya se ve envuelto en sospechas por tráfico de influencias¿……. Otro que anda mal es tu compañero el regidor Enrique Estrada Chong, pero de él hablaremos después………………NO HAY ORDEN……………SOLICITAN MILITANTES DEL TRICOLOR a la Bancada Federal PRIISTA, que en base a sus atribuciones en la Constitución General de la República en sus Artículos 73, fracciones VII, X, y XXIX, así como en el 74, Fracción IV considerando la situación de emergencia Nacional, que requiere de medidas especiales, primeramente se MODIFIQUE tanto el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, como el Presupuesto de Egresos de la Federación de la siguiente manera:

Reducir el IEPS aplicable a combustibles en un 50%….Reducir el presupuesto del Instituto Nacional de Elecciones….Reducir el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación….SUPRIMIR el presupuesto del ramo 23….SUPRIMIR todo gasto superfluo de los tres poderes de la unión……Reducir el salario, bonos compensaciones de los mandos medios hacia arriba de los funcionarios del Gobierno Federal…..Reducir al 50% el sueldo de los LEGISLADORES y SUPRIMIR sus bonos, compensaciones y aguinaldo……Estas medidas, consideramos son urgentes para que el Gobierno en sus tres poderes, participen en la solución de la actual crisis y su solidaridad con la población……Y como apoyo a reducir los gastos exagerados, no necesarios que ahogan la economía Nacional, en el mediano plazo y en atención a un viejo reclamo popular, pedimos se presenten iniciativas para:…..Que se elimine la figura de Legisladores Plurinominales……Se reduzca al 50% el presupuesto que se otorga a los Partidos Políticos……Incluir un artículo transitorio para que durante los tres próximos procesos Electorales, no se permitan Alianzas, Coaliciones u otra figura que permita que dos o más partidos participen y sobrevivan a la sombra de un mismo candidato propuesto por un Partido……………Es momento de que el PRI, tome las riendas y encabece las acciones para que de esta crisis, surja un México más unido y Justo, con Gobiernos que atienda a sus ciudadanos con una burocracia menos robusta y productiva, así como Legisladores que tengan como prioridad el bien de la representación que ostentan y no los de un grupo en particular o de bancada y así, cuando se tengan que tomar medidas económicas necesarias, el ciudadano este consiente que se cuenta con un Gobierno responsable en la aplicación de los recursos que se cobran…….. O DE CONTRARIO, no dejaran margen alguno para lograr un triunfo electoral en ningún estado o municipio del país en el próximo proceso………….Cecilia Antillón, Directora General de OOMAPAS, continúa ejerciendo sus funciones sin descanso alguno en bien de los miles de usuarios con que cuenta este organismo, pues ella y un equipo de ingenieros técnicos, estudian minuciosamente diariamente toda la infraestructura que facilita una mejor calidad de agua para las familias de Cajeme………..EL PRI-Cajeme, continua a la baja, pues los líderes de cada colonia, delegación y comisarias, se sienten defraudados por los altos costos de la canasta básica que arrojó la alza a la gasolina, Gas y Luz….Ello los ha puesto como representantes populares como ser parte del crimen organizado, pues la molestia ciudadana se ha ido recrudeciendo más cada día contra sus representantes del tricolor, cosa que no pueden arreglar porque las decisiones llegaron desde arriba y no hay marcha atrás. Ocasionándoles una derrota segura para las próximas contiendas electorales…… ¿verdad Lic. Pórtela¿…..Digo Lic. Pórtela, porque tiene mejor cerebro político que Andrés Rico, aunque ambos andan engañando a jóvenes que tienen ganas de participar en la vida política del tricolor, pero el debut de estos chicos se ha visto empañado por las demandas ciudadanas que se vienen dando a lo largo y ancho del país. POR HOY ES TODO

