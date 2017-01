¡El diputado Omar Guillen quiere tumbar al presidente del PRI Cajeme para ser él el nuevo líder en Cajeme del priismo!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Fuentes cercanas al diputado local Omar Guillen nos informan que su loca obsesión por llegar a ser él el nuevo presidente del PRI en Cajeme, lo sera llegando a brincarse las trancas y que sin medir las consecuencias que esto le pudiera traer a él y a su padrino político Juan Leyva Mendivil, de todas formas sigue grillando fuertemente por debajo de cuerda al bueno para nada de Andres Rico el actual dizque líder del PRI en Cajeme, que la gran verdad y sin temor a equivocarnos este señor de presidente del PRI en Cajeme no tiene nada, no sabemos si llego ahí de retaque o para darle un premio de consuelo a su padrino o a él.

Pero era lógico pensar que llegados los tiempos buenos lo iban a quitar inmediatamente porque la gran verdad el PRI en Cajeme necesita un verdadero líder con un colmillo grande políticamente hablando y Andres Rico nomas no sirve para nada, ni esta dando con bola en el PRI Cajeme y esas pues las esta aprovechando todas el diputadito este nuevo rico de Cajeme Omarsito Guillen el chico de la Ford Platinum del año que acaba de comprar en casi un millón de pesos.

Así se las gastan los diputados ahora a costillas del pueblo se dan la vida de ricos, y el pueblo cada día mas jodido, pero en fin allá los que votaron por él y frauderon para darle el triunfo electoral a él.

El asunto es que este diputado se a estado brincando las reglas del juego y ya grilla fuertemente al actual presidente del PRI en Cajeme para que lo quiten y ser él el nuevo “Jefe” del PRI en Cajeme porque se deduce por lógica que Juan Leyva la quiere a como de lugar para el 2018 la alcaldía de Cajeme y teniendo a su delfín ahí en el PRI pues se le facilitaría mas a Juan sus grandes anhelos de ser alcalde de Cajeme, aunque la señora gobernadora quiera por equidad de genero a la senadora Anabel Acosta, bueno así las cosas amigos lectores, y si no al tiempo, feliz año!