Marea Brava

* No hay que olvidar que en conferencia de prensa pasada, así lo sugirió a pregunta expresa de un reportero, acompañado de la secretaria general Lourdes Portela.

* Los diversos sectores que componen la estabilidad económica del estado y municipio, también piden respuestas por este incremento de la gasolina, lo cual traerá más pobreza e inestabilidad social y económica por todo el Estado de Sonora….. Debería invitarlos a sumarse a su petición Andrés Rico.

Por: Eduardo Flores

Tendrá razón, el Presidente del PRI-Cajeme, Andrés Rico, en que Peña Nieto debe ser remitido a prisión como cualesquier ladrón….. No hay que olvidar que en conferencia de prensa pasada, así lo sugirió a pregunta expresa de un reportero, acompañado de la secretaria general Lourdes Portela, quienes tocaban el tema del ex gobernador panista Guillermo Padres Elías, aduciendo que tanto como éste y otros ex gobernadores de extracción priista, deberían entrar a prisión por los robos descarados que realizaron a sus estados, pero el líder del tricolor en Cajeme, Andrés Rico, aseveró que Peña Nieto también debía ir a prisión por lo de la Casa Blanca. Cosa que nos calló a todos por sorpresa, pues jamás se había visto una declaración tan acertada y con bastante seguridad en sí misma…………..ESPEREMOS SE LES HAGA REALIDAD ESTA PETICION A Andrés Rico y a Lourdes Portela………………….

Y ahora, cual será el plan del Diputado Federal Abel Murrieta Gutiérrez para lograr la candidatura a la alcaldía de Cajeme. Por lo pronto en estos momentos todo ciudadano cajemense le odia por haber sido parte de este descabellado incremento al alza de la gasolina. En toda manifestación que se realiza por las calles del municipio, sale a relucir su nombre con palabras de mucho desprecio hacia su persona….Esperemos y encuentre la paz el MECHA CORTA…….. Me han de disculpar mis lectores por este apodo al Lic. Abel Murrieta, pero así se le dice porque no le gusta que nadie le haga preguntas fuertes que dañe la estabilidad económica de sus bolsillos………… ¿verdad licenciado¿………….

AYER LA AGENCIA FISCAL, fue el blanco de los diversos líderes que encabezan marchas por cada rincón de Cajeme, ahí, cada quien expuso su sentir de odio y desprecio contra quienes acordaron este fuerte golpe a los mexicanos, pues ello, trajo incrementos fiscales por demás muy lastimosos, y para variar el alza a los enseres de la canasta básica por las nubes……Nadie sabe dónde irá a parar este problemón, porque la verdad, déjenme decirles que el futuro de todos los mexicanos es incierto, pues hasta los recibos de la CFE, se inflaron de una manera abusiva contra toda la ciudadanía. Claro está que unos tienen para pagar, pero los que no tienen. Que irá a ser de ellos…..DIOS LOS TENGA EN SU SANTA GLORIA……………..

SE ME OLVIDABA. Hasta la caseta de cuatro carriles de Esperanza la iban a tomar los manifestantes del PAN. PRI, PRD, entre otros que buscan acarrear agua a sus molinos………….. Los diversos sectores que componen la estabilidad económica del estado y municipio de Cajeme, llámese CANACO, CANIRAC, CANACINTRA y desarrollo Económico del Estado, también ayer acordaron estratégicamente pedir respuestas por este incremento de la gasolina, lo cual pone en jaque a todos, porque traerá más pobreza e inestabilidad social y económica por todo el Estado de Sonora….. Debería invitarlos Andrés Rico a sumarse a su lucha de pedir prisión contra el Presidente de la Republica. Lic. Enrique Peña Nieto, ya que todos exigen juicio político contra él………………

Hasta las casas de los diputados locales y federales están en juego, pues varias voces especulan que hay quiere ir a quemarles sus viviendas, o de igual manera, ir a quemar las oficinas de Hacienda y Crédito Publico, lo cual llama la atención, pues si no hay respuesta que calme el enojo de la gente por parte de la federación, esto podría salirse de control, pues no hay que olvidar que en el centro del país las cosas ya se están saliendo de control………….

CUIDADO ESTA POR VENIR UN ESTALLIDO SOCIAL, si no se pone orden. Hay que recordar que los altos costos de impuestos fiscales, LA CFE, la canasta básica, entre otros enseres de primera necesidad que ocupa la sociedad para sobrevivir, están por las nubes y no hay con que cubrir estos gastos…….. ¿Qué irá a pasar¿…….. Todos buscamos una respuesta que satisfaga nuestras necesidad para poder sobrevivir este 2017…..¿cómo le haremos¿……………. Si alguien tiene esa respuesta que lo diga, porque sobrevivir este nuevo año, será todo un reto, o serán pocos los que sobrevivamos este nuevo infierno que nos dan nuestras autoridades con el famoso GASOLINASO.

