Detiene la Policía Rural a presunto vendedor de droga

Óscar Félix

Un ciclista, en poder de varias docenas de ‘globitos’ conteniendo una sustancia similar al ‘crystal’, fue capturado por agente de la Policía Rural, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) durante un recorrido de vigilancia realizado en el interior de la zona urbana de la colonia El Tobarito, en la Comisaría de la Marte R. Gómez.

Rogelio, de 26 años de edad, fue detectado a las 11:00 horas cuando a bordo de una bicicleta se desplazaba por la calle Kino, entre Constitución y Miguel Hidalgo, en dicho asentamiento rural.

Cuando esta persona, quien traía consigo una mochila, se percató de la presencia de los agentes preventivos arrojó la bicicleta frente a una de las patrullas con la intensión de que no lo siguieran en su intento por huir.

Sin embargo, lo anterior no evitó que los policías lograran darle alcance metros más adelante, donde le practicaron una revisión corporal, pero no le encontraron nada ilegal.

Sin embargo, al revisar la mochila que traía descubrieron en su interior varias bolsas de plástico conteniendo 150 porciones de una sustancia granulada con característica similar al ‘crystal’.

El presunto narcomenudista fue trasladado a las celdas de la Secretaría de Seguridad Pública y posteriormente lo turnaron al Ministerio Público correspondiente, al igual que el alcaloide asegurado.