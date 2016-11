En Huatabampo se reúnen los 3 niveles de gobierno urgente para analizar el semáforo delictivo, y el alcalde los manda por un tubo, no asiste a la reunión

* Mal hace el presidente municipal Heliodoro Soto al no asistir a esas reuniones tan delicadas del municipio, y mandar por un tubo a las autoridades es despreciar a los huatabampenses en la seguridad pública.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Y sigue la mata dando en el municipio de Huatabampo Sonora donde el creído y alzado presidente municipal hace y des hace en el municipio y lo peor valiéndole gorro cada día mas la tranquilidad de los huatabampenses y la seguridad pública que es lo más vital en el municipio.

Y PARA MUESTRA BASTA UN BOTON, EL DIA DE AYER EN EL MUNICIPIO DE LA TIERRA DE LOS GENERALES SE REUNIERON CON URGENCIA LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO PARA MEDIR Y ANALIZAR EL SEMAFORO DELICTIVO EN HUATABAMPO SONORA, CUAL SERIA EL CORAJE Y EL ENOJO DE LOS AHI PRESENTES DE DICHOS 3 NIVELES QUE EL ALCALDE HELIODORO SOTO JR LOS MANDO POR UN TUBO IMPORTANDOLE UN PITO LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS HUATABAMPENSES, NO ASISTIO A LA REUNION , IGNORO A LOS REPRESENTANTES QUE AHI ESTUVIERON Y PRACTICAMENTE LOS MANDO A VOLAR “ COMO DICIENDO EN HUATABAMPO YO SOY EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y ASISTO A LA REUNION QUE QUIERO Y A LA QUE NO QUIERO NO “

Y todavía para que lo sepa la opinión publica el presidente municipal mando a su primo el secretario del ayuntamiento Gonzalo Salazar Soto para que lo representara y posteriormente le informara que es lo que sucedió en dicha reunión, aquí cabe mencionar QUE EL NEPOTISMO EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO TAMBIEN ESTA A TODO LO QUE DA PUES SI EN NAVOJOA EL PRESIDENTE MUNICIPAL RAUL SILVA VELA TIENE A SU CUÑADO COMO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO A VALDEZ RUIZ SANCHEZ, EN HUATABAMPO TAMBIEN HELIODORO SOTO TIENE A SU PRIMO DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO GONZALO SALAZAR SOTO, ESO NADA MAS ES PARA VARIAR LO DEL NEPOTISMO EN NAVOJOA Y HUATABAMPO PROMOVIDO POR LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE ESOS AYUNTAMIENTOS.

Vamos al grano del asunto de la reunión para medir el semáforo delictivo de Huatabampo donde estuvieron presentes en dicha reunión , Gonzalo Salazar Soto como secretario del ayuntamiento, el director de seguridad pública de Huatabampo Roman Alberto Angulo Paredes, el licenciado Gustavo Mendivil Amparan juez penal de Huatabampo, así como también el capitán Rene Barranco Zarrate comandante de la PRI en ese municipio, también hizo acto de presencia el comandante de la policía federal Alberto Quiroz Ramírez con base en Navojoa, así como el licenciado José Benigno Espinoza de La Rosa coordinador regional de vinculación de la secretaria de seguridad pública del estado, también estuvo presente el segundo comandante del 60 batallón de infantería así como varios ministerios públicos del Sur de Sonora.

AQUI CABE MENCIONAR QUE ASISTIERON GRANDES PERSONAJES CONOCEDORES PLENAMENTE de lo que es la seguridad publica en Huatabampo, donde lo único que están haciendo estas personas es ayudar al municipio en el ámbito de seguridad pública, pero cuál sería la molestia de ellos, al percatarse que el presidente municipal los había mandado por un tubo y a la vez los ignoro al no presentarse a dicha reunión tan importante en ese municipio de las tierras de los generales.

Es importante recalcar que no es la primera vez que hace esto de ignorar y mandar por un tubo a las autoridades correspondientes de varios ramos, y así lo ha hecho en repetidas ocasiones quiere demostrar el gran poder que ostenta o simple y sencillamente amaneció de mal pelo y no asiste a tan importantes reuniones, pero como dice el dicho (En el pecado podría llevar la penitencia) posteriormente y si no al tiempo amigos lectores.