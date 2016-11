Recibe un joven un balazo durante fallido asalto

Óscar Félix

Durante un intento de asalto una persona resultó herida cuando dos sujetos lo intentaron asaltar al momento que se desplazaba abordo de un pick up cuyo conductor resulto ileso.

El herido responde al nombre de Ismael Pasos Jiménez con domicilio en la calle Sostenes Rocha con número 1940.

Los hechos fueron en un camino de terraceria a un kilometro de la carretera internacional donde se encuentra en un colegio el ahora lesionado y el conductor viajaban a bordo de un pick up de color blanco F150 cuando observaron que dos hombres de aspecto cholo les hacian la parada cuando al acercarse vieron que los sujetos se encontraban armados por lo que al emprender la huida los sujetos dispararon hiriendo al copiloto en el hombro derecho por lo quecde inmediato fue traslado a la cruz roja de Esperanza donde recibio atencion medica y luego ser trasladado al Hospital General donde quedo en observaciònn medica de los presuntos responsables no fueron localizados