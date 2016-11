Reciben estudiantes libros de cuentos por juguetes bélicos

Óscar Félix

En el marco del programa federal denominado ‘Juego y me Divierto en Paz’, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) a través de la Dirección de Programas Preventivos, canjeó docenas de libros de cuentos infantiles a estudiantes de la Escuela Primaría ‘José María Leyva’, de la colonia Cajeme, por juguetes bélicos.

El objetivo de estas acciones preventivas que iniciaron hace tres semanas en varias escuelas de en Pueblo Yaqui, es fomentar la cultura de la no violencia y que los estudiantes se den cuenta que es mejor leer un buen libro que obtener un juguete bélico, como las replicas de pistolas, ametralladoras, cuchillos y demás, ya que con ellos sólo inspira violencia en la niñez.

El comandante Antonio Gutiérrez Lugo, jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, en representación del alcalde Faustino Félix Chávez, manifestó que en Cajeme se trabaja bajo la línea del Programa Nacional de la Prevención al Delito (Pronapred) atendiendo a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, en esta ocasión a niños y niñas, con la colaboración de maestros y padres de familia.

Recordó la labor que realiza la actual administración municipal es con enfoque de Transversalidad en materia de prevención del delito, donde todas las dependencias destinan tiempo y recurso para realizar actividades en conjunto, brindando alternativas sanas de formación y recreación especial a los jóvenes y niños.

“Si realmente queremos recuperar la tranquilidad de Cajeme, es necesario cambiar la conducta misma de la sociedad y recuperar los valores, de ahí la importancia de que los padres de familia se involucren en materia de prevención”, dijo. Micaela Rodríguez Zamora, titular de la Dirección de Programas Preventivos, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) dio a conocer que se han capacitado en los programas de prevención del delito y rechazo al uso de drogas, a un total de 8 mil 118 niños, en 25 escuelas del Municipio, siete de ellas en Pueblo Yaqui.

En representación de los alumnos de la escuela primaría ‘José María Leyva’, la niña Valeria Joselin agradeció a las autoridades municipales, entre ellas a Seguridad Pública, por llevar a dicho plantel educativo el programa de intercambio de juguetes bélico por libros de cuentos infantiles, porque de esta forma tendrán una niñez sana y libre de violencia.

Al evento asistieron Comisario Antonio Gutiérrez Lugo jefe de la Policía Preventiva y Transito Municipal, el Capitán segundo de Infantería Daniel Sánchez Lagunas, en representación del Teniente Coronel de Infantería Carlos Enrique Rodríguez Rojo, el Oficial de la Policía Federal Jorge Bentata, en representación del inspector Hugo Horacio A. el Licenciado José Antonio Aramburo Castillo, Agente del Ministerio Público de la PGR, el Licenciado Ramón Villarreal Torres Coordinador Regional de Vinculación Estatal de Seguridad Pública, Profesor Enrique Evangelista, Director de Educación Municipal, Issa Lizbeth Morales, Sub Procuradora de la Defensa para el Menor, Micaela Rodríguez Zamora, Dirección de Programas Preventivos, Licenciado Salvador Beltrán Corral, Director Administrativo de Seguridad Pública, así como el maestro Carlos Imanol Leyva Garibay, Director de la escuela primaría ‘José María Leyva’, Dulce María Juárez, Directora del Instituto Municipal de la Mujer y Profesor Abel Morales Fierro, Director del DIF Municipal.