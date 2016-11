Peña Nieto debe pagar por Casa Blanca: PRI-Cajeme

* Independientemente del color que sea el ex –gobernador que haya incurrido en un delito de este tipo, se le debe juzgar hasta sus consecuencias, y obviamente que regrese lo que se robó. Sea del PRI, PAN, PRD. Aquí el PRI debe poner el ejemplo y si Duarte anda huyendo, hay que agarrarlo para meterlo al bote; no nada más a Padres, pero a pregunta de un reportero si Peña Nieto debe pagar por lo de la casa blanca, el Presidente del tricolor en Cajeme, Andrés Rico, dijo ¡pues claro!.

Eduardo Flores-El Regional

Por la falta de oficio político del dirigente municipal del PRI-Cajeme, Andrés Rico, éste comprometió a los cinco diputados locales, al afirmar que también Peña Nieto debe pagar por el asunto de la Casa Blanca, como se da contra el ex gobernador de Guillermo Padres Elías y exige que se detenga a Duarte para meterlo al bote.

Para Andrés Rico, a Peña Nieto también se le debe juzgar por ese delito y no nada más a Padres Elías, como afirma también que Duarte debe ser localizado para meterlo al bote, declaraciones que comprometen a los diputados Emeterio Ochoa, Omar Guillen, Faly Buelna, Kiky Díaz Brown y Brenda Jaime, pues el primero de ellos, en esta conferencia de prensa hacia invitación general a la sociedad en general, para acudir al primer informe de actividades legislativas en la explana del PRI-Cajeme.

Independientemente del color que sea el ex –gobernador que haya incurrido en un delito de este tipo fraudulento, se le debe juzgar hasta sus últimas consecuencias, y obviamente que regrese lo que se robó. Sea del PRI, PAN, PRD. Aquí el PRI debe poner el ejemplo y si Duarte anda huyendo, hay que agarrarlo para meterlo al bote; no nada más a Padres, aseveró el Presidente del tricolor en Cajeme, Andrés Rico.

Estas declaraciones de Andrés Rico traerán consecuencias políticas graves a futuro para todos los integrantes del PRI-Cajeme y del mismo Estado, pues su falta de oficio político, no le permite ver lo grave de sus aseveraciones, pues no conforme con ello, hasta comprometió a los diputados locales con esas afirmaciones, dejándoles un dolor de cabeza grave para todos.

Por último, es importante resaltar ¿Qué irá a decir el Presidente del PRI-Estatal de estas afirmaciones de Andrés Rico?… ¿Le pedirán la pelota para que otro sea el pícher?. No creo y se la den de filder si algo llega a pasar?… Que se encomiende al ser divino de la política, porque de esta no creo salga bien librado, pues pedir la cabeza de Peña Nieto, es lo último que pudo haber hecho.