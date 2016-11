Sobre la calle Otero en Navojoa Localizan auto de mujer cajemense desaparecida

* La unidad es de la marca Volkswaguen, tipo sedán, línea Jetta, en el que viajaba Diana Domínguez Félix, de 42 años de edad, originaria de residencial Casa Blanca de Ciudad Obregón con destino a Los Mochis, Sinaloa.

Daniel Ledezma/El Regional

NAVOJOA, Son.- La mañana del martes 08 de noviembre fue encontrado un vehículo de la marca Volkswaguen Jetta, con placas 928 YUT, en el que viajaba Diana Domínguez Félix, quien desde hace dias se encuentra desaparecida.

Originaria de Ciudad Obregón, es buscada desde lunes por sus familiares, quienes a través de las redes sociales hicieron público el desconocimiento sobre su paradero.

La unidad motriz fue localizada por la calle Tiburcio Otero entre Ignacio Allende y Vicente Guerrero en el centro de la ciudad, y en el interior del vehículo solo se encontraban artículos personales y muestras médicas de la mujer desaparecida en el interior de una maleta.

La familia informó que Diana salió desde su domicilio en el fraccionamiento Casa Blanca, hacia los Mochis a un evento de su trabajo.

Al llegar al lugar diferentes corporaciones policíacas, así como el agente investigador del Ministerio Público del fuero común, constataron que se trataba del vehículo en el que había desaparecido la mujer cajemense, pues tiene unas franjas azules en las puertas con los logotipos de la empresa farmacéutica, laboratorio Liamont, donde labora Domínguez Félix, además que las placas coincidieron, por lo que solicitaron apoyo de la policía.

Fue ayer que después de las 13:00 horas y no tener contacto con ella y corroborar que no había llegado a su destino que la familia se movilizó en las redes y diversos grupos pues deben pasar 48 horas de su desaparición para poder interponer su denuncia ante la PGJE.

Mientras tanto en Navojoa, el señor Ramón Alberto Clark Fierro, tío de la joven, es quien está rindiendo una declaración ante la Policía Estatal Investigadora, pues el junto a su hija Jazmin, fueron los que se movilizaron hacia el lugar donde les reportaron se encontraba el vehículo abandonado.

La familia pide respetuosamente a los medios de comunicación y sociedad, no difundir información errónea, si no que apoyen en su búsqueda, ya que aun no se tiene información sobre su paradero.