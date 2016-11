¡Golpazo político confirma TRIFE quitarle a Cajeme un diputado local!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Como balde agua helada les cayo a los actuales diputados locales de Cajeme al enterarse de que el TRIFE (Tribunal Federal Electoral) confirmo que al municipio de Cajeme se le quitara un distrito electoral, y por ende se le quitara una diputación local.

Y así solo le quedaran tres diputados locales que serán los que representaran al municipio en la próxima legislatura, si de por si los cuatro que hoy tiene Cajeme por elección popular no hacen nada por el municipio ahora menos harán tres, uno menos que tendrá que levantar la mano para aprobar todo lo que su jefe el coordinador de los diputados del PRI le ordene.

Por que esa es la verdad, los actuales diputados locales de Cajeme son unos corderitos nomas van al congreso a decir que si a todo lo que les ordene su jefe o jefa.

Así han sido siempre los diputados unos peleles, manejables y levanta manos a fuerzas, pero lo bueno que ya les quitaran uno, y cuando menos ese gasto con cargo al erario publico y no se hará por Cajeme.

Así que de nada sirvió tanto show que hicieron los diputados “El Omar”, “El Faly”, “El Emeterio” y “La Brenda” que impugnaron y que iban a defender con todo el distrito que les quitaron, pues ahí esta la respuesta.

Ya el TRIFE ratifico que a Cajeme le quiten un distrito y un diputado local para las próximas elecciones, esta bien de todas maneras los que están ahorita no sirven para nada, “no le arreglan un machiwui a un cochi” como decía mi tata.

Ellos están trabajando puro para la bolsa izquierda y buscando los reflectores políticos para las próximas elecciones, pero que lejos les ladra el perro a estos ilusos que creen que pa’la próxima serán tomados en cuenta por el PRI.

Acuérdense diputados actuales de Cajeme qe ya ni Juan Leyva ni Rogelio Díaz Brown los podrán recomendar para las próximas elecciones, para esas fechas sus padrinos políticos ya no estarán tan fuertes, ahora el que las mandara cantar es el Senador Ernesto “El Borrego” Gándara, nuevo Secretario General del Consejo Político del PRI a nivel nacional.

Así es que aguas Omar, Emeterio, Faly entre otros que quieren seguir mamando de la ubre política del PRI y sus gobiernos, y si no al tiempo amigos lectores.