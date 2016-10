Alcaldes y diputados de Sonora en plena campaña electoral para el 2018

* Diputados locales quieren ser alcaldes y alcaldes quieren ser diputados locales y federales.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hoy en esta humilde columna les comentaremos lo que está sucediendo en Sonora sin el deseo de ayudar a nadie ni de jorobar en contra de nadie.

En Sonora se calientan los ánimos políticos y eso está muy a la vista de todos, pues por la víspera se saca el día, por ejemplo a la diputada federal Susana Corella de Guaymas que realmente anda a todo lo que da buscando figurar y buscando la nota política diariamente a su favor para llevar agua a su molino, porque según ella y sus allegados al parecer han confesado a su gran grupo de allegados priistas que Susana Corella ya tiene la bendición de la señora gobernadora del estado doña Claudia Pavlovich para que de inmediato entre en acción en el municipio de Guaymas, se ponga las pilas como se dice en el argot de la vagancia para ir trabajando ya duro y fuerte en el municipio porque según ella será la próxima candidata del PRI a la presidencia municipal de Guaymas, y por eso está claro que Susana Corella ya anda en plena campaña electoral por la alcaldía de Guaymas.

Y por si esto fuera poco podemos ver claramente cómo anda la diputada local de Hermosillo Kitty Gutiérrez Mazón también ya abiertamente en plena campaña electoral buscando los reflectores y buscando siempre además querer quedar bien con los hermosillenses, pues está claro que Kitty Gutiérrez también ya tiene la bendición de la mandamás en el estado para buscar la candidatura del PRI al gobierno municipal de la capital de Sonora.

Así mismo les podemos decir que la actual jefa de prensa de la señora gobernadora del estado Claudia Pavlovich, la señora Elda Molina también claramente ya anda en plena campaña electoral buscando ser ella la elegida del PRI para el 2018, y buscando también ser ella la única candidata del PRI a la presidencia municipal de Navojoa, en donde al parecer algunos reconocidos priistas ya les confeso la jefa de prensa de Claudia Pavlovich que sin duda ella será la elegida del PRI para la presidencia municipal de Navojoa en el 2018.

También les podemos comentar que en Huatabampo el actual presidente municipal Heliodoro Soto Jr., también ya anda suelto y trabajando sin jaula como se dice vulgarmente, ya que su loca ambición política lo ha llevado a descararse claramente ante los huatabampenses y en sus ondeadas políticas les dice que el buscara la candidatura a la diputación local por ese distrito cueste lo que le cueste, haya que hacer lo que haya que hacer, para ser el candidato a esa diputación, todos sabemos que Heliodoro Soto Jr., no ha hecho buen papel en Huatabampo, tiene demasiada contra e inclusive las elecciones pasadas las gano con muy poquito margen a la panista Shirley Vásquez que al parecer será ella otra vez la candidata a esa diputación por el PAN y se volverán a enfrentar claramente Shirley Vásquez y Heliodoro Soto Jr., pero ahora por la diputación de ese distrito.

ES IMPORTANTE RECALCAR QUE EL ACTUAL PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAVOJOA EL PANISTA RAUL SILVA VELA TAMBIEN A CONFESADO A SU REDUCIDO GRUPO DE PANISTAS QUE TODAVIA LO APOYAN EN LA PERLA DEL MAYO, QUE COMO EL YA FUE DIPUTADO LOCAL Y AHORA ES PRESIDENTE MUNICIPAL POR LOGICA SE DEDUCE QUE EL BUSCARA LA DIPUTACION FEDERAL POR EL 7MO. DISTRITO ELECTORAL CON CABECERA EN NAVOJOA, Y QUE CLARAMENTE SU CONTRINCANTE PODRIA SER LA ACTUAL DIPUTADA LOCAL DEL PRI ANA LUISA VALDEZ, AQUI LO CLARO ES QUE TODOS LOS DIPUTADOS LOCALES DE LA ACTUALIDAD QUIEREN SEGUIR MAMANDO DE LA UBRE POLITICA, POR QUE LES GUSTO EL HUESITO Y TAMBIEN LOS ACTUALES PRESIDENTES MUNICIPALES AHORA QUIEREN SER DIPUTADOS LOCALES, POR QUE ES LOGICO ENTENDER Y SE DEDUCE QUE TAMBIEN QUIEREN SEGUIR MAMANDO DE LA UBRE POLITICA DE ESO NO CABE LA MENOR DUDA, EL ASUNTO AQUI ES QUE TODOS DICEN Y MUCHOS LO GRITAN A LOS 4 VIENTOS QUE ESTAN BIEN AGARRADOS CON LA GOBERNADORA Y QUE SUS CANDIDATURAS ESTAN CASI AMARRADAS PARA EL 2018.

PERO DEBEN DE TOMAR EN CUENTA QUE AHORA EN EL PRI NACIONAL EL QUE LAS MANDA A CANTAR SE LLAMA ERNESTO GANDARA “EL BORREGO” Y SERA EL QUIEN PALOMEE MUCHOS PUESTOS DE ELECCION POPULAR EN SONORA, PUES ACUERDENSE QUE AHORA “EL BORREGO” ES EL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO POLITICO NACIONAL DEL PRI A NIVEL NACIONAL Y AL PARECER EN SONORA MUCHOS POLITICOS PRIISTAS LE DEBEN VARIAS FACTURAS, ¿LAS COBRARA O NO LAS COBRARA “EL BORREGO” GANDARA?, EL TIEMPO LO DIRA TODO.