Entrega Gobernadora Pavlovich vialidades en Santa Ana y reconstrucción de carretera Caborca – Y Griega

Caborca, Sonora, octubre 31 del 2016.- Los logros obtenidos durante el primer año de gobierno es por el trabajo en equipo entre los tres niveles de gobierno, solo así los sonorenses tendrán obras de calidad y realmente necesarias, destacó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al entregar obras en Santa Ana y Caborca.

Acompañada de la Presidenta Municipal de Caborca, Karina García Gutiérrez, la Gobernadora Pavlovich dijo que en este municipio el tema de vialidades y rescate carretero era primordial, ya que había calles intransitables por su deterioro.

“Aquí estoy dando resultados, me da mucho gusto no fallarles, me da mucho verles a la cara y decirles que vamos avanzando, que vamos trabajando todos juntos, que vamos dando la cara y que vamos a darle la grandeza a Sonora que se requiere”, expresó.

La Gobernadora Claudia Pavlovich, agradeció al Grupo Fresnillo porque en unos meses más iniciará la obra de un campo deportivo en el municipio, pues dijo, cuando un gobierno genera confianza, la iniciativa privada le apuesta al estado.

Además anunció la obra de rehabilitación con concreto hidráulico de la calle 10, avenida Quiroz y Mora hasta la avenida N, con una inversión de 12 millones de pesos.

Ricardo Martínez Terrazas, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, informó que en Caborca se realizaron trabajos de recarpeteo, bacheo y microcarpeta asfáltica en 36 calles con una inversión de 30 millones de pesos y que, gracias al ahorro en el costo inicial, se amplió la meta a 5 calles más siendo un total de 203 mil 715 metros cuadrados los rehabilitados.

Entregó la Gobernadora Pavlovich la construcción y reconstrucción de 56.8 km. del tramo carretero Caborca – Y Griega, con una inversión de 52 millones de pesos.

En Santa Ana, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, junto con el Alcalde Javier Francisco Moreno Dávila, inauguró la unidad deportiva “Andador” con una inversión de 7 millones de pesos.

Esta cuenta con canchas de futbol y softbol con pasto sintético, gradas metálicas ancladas, mobiliario urbano y juegos infantiles.

“Aquí estuvimos hace cuatro meses donde no había nada y ya está el campo de futbol y de softbol y lo más importante un lugar donde los jóvenes puedan hacer deporte”, comentó la Gobernadora en presencia de padres de familia, niños y jóvenes que asistieron a la entrega de la obra.

Además dio el “banderazo” de inicio de pavimentación de la avenida del Río y calle Allende, con una inversión de 1.6 millones de pesos.

De manera simultánea y en coordinación con el Consejo Estatal de Concertación para la Obra pública, CECOP, iniciaron obras de pavimentación en Villa Antigua, calle Melchor Ocampo en colonia Mirador, canchas multifuncionales en colonia Infonavit, electrificación de la calle Santa Ana y ampliación de drenaje en el Claro.

En total, la CECOP, que encabeza Manuel Bustamante Sandoval y el municipio de Santa Ana, realizan este año nueve obras en equipamiento de escuelas, agua potable, pavimentación, drenaje y electrificación, con una inversión total de 2 millones 786 mil 690 pesos.

Estuvieron presentes: Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de Gobierno y Rodrigo Acuña Arredondo, Diputado Local.