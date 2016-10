¡Bomba política para Sonora el senador Ernesto Gándara es el nuevo presidente del Consejo Político Nacional del PRI por ordenes de Peña Nieto!

* Aguas priistas traidores al “Borrego”

Jose “Pepe” Alvarado

Como balde de agua helada les cayo a muchos priistas sonorenses que creían que el senador Ernesto “El Borrego” Gándara estaba muerto políticamente, pues agárrense priistas de Sonora que le dieron la espalda y que se vaciaron a favor del actual gobierno del estado.

Ahora como prueba de que es el presidente de la república es el que manda en el PRI y sera el quién decida las próximas candidaturas a senadores, diputados federales, locales y todas las candidaturas que huelan al PRI en las próximas elecciones.

Así que donde sin duda se pondrá buenísimo es en Sonora donde “El Borrego” tendrá el poder de decidir quienes si y quienes no serán palomeados para las próximas elecciones, y claro esta que ahí “El Borrego” tendrá la gran oportunidad de su vida de cobrar varias facturas que muchos sonorenses claudillistas se la deben.

Les dije en mi columna pasada que traeria muchos problemas a Sonora el hecho de que Claudia se haya declarado Beltronista antes de tiempo, eso ya todos lo sabíamos pero arriba allá en la cúpula donde se toman las decisiones les dolió y ahí les mandan a Sonora el primer mensaje político, el senador contrario a Claudia Pavlovich es ahora el nuevo presidente del Consejo Político Nacional del PRI, y aguas porque muchos que se sentían seguros para las próximas elecciones me refiero a muchos claudillistas quedaran fuera, y si no al tiempo amigos lectores.