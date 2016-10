Registra saldo ‘blanco’ festividad de Halloween

Óscar Félix

A pesar de la gran asistencia a la fiesta de Halloween, realizada en la calle Kino, entre 200 y Antonio Caso, de la colonia Villa Itson, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) registró saldo ‘blanco’, toda vez que no hubo lesionados o fallecidos, pero sí 40 personas detenidas por Faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

El comandante Antonio Gutiérrez Lugo, jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, expresó que los asistentes a dicha festividad, en su mayoría jóvenes, acataron las disposiciones y reglas de la autoridad Policía.

Se estima, dijo, que fueron de 10 a 12 mil las personas que se dieron cita en la calle Kino, la noche del pasado sábado, pero aun así no se reportaron hechos delictivos o vandálicos.

Si bien es cierto que hubo algunos conatos de riña, estos fueron controlados por los agentes policíacos que se comisionaron en dicha área y los cuales estuvieron muy atentos para que los asistentes se divirtieran y disfrutaran de esta fiesta.

Resultado de la vigilancia establecida en la calle Kino por parte de la Secreta de Seguridad Pública fueron arrestaron a 25 adultos y 15 menores de edad, los cuales andaban alterando el orden y no acataron las indicaciones de la autoridad, por lo que se turnados a la instancia correspondiente por Faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

Aproximadamente a las 02:30 horas los asistentes comenzaron a ser desalojados por los agentes de tránsito y preventivos para después quedar todo tranquilo, sin mayor incidente.