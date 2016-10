¡No se hagan bolas el gasoducto no pasara por La Loma de Bácum afirma su líder yaqui Anabela Carlón!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Nosotros los yaquis habitantes de la Loma de Bácum estamos firmes y el gasoducto no pasara por La Loma de Bácum, así diga lo que diga en rueda de prensa ese señor Juan Rodriguez Castañeda que se ostenta como presidente de la empresa IEnova.

Quién afirma que el gasoducto seguirá y que la obra continuara porque según ellos tienen todos los permisos en regla, si puede ser que si, pero el se refiere a los permisos del gobierno federal, estatal y municipal pero los permisos de la Tribu Yaqui y en especial el de La Loma de Bácum lo damos nosotros y nadie mas.

Por lo tanto ya no se hagan bolas, y digan lo que digan pero el gasoducto no pasara por La Loma de Bácum afirmo categóricamente la aguerrida líder yaqui del pueblo de La Loma de Bácum.

Así que señor Juan Rodriguez Castañeda, presidente de IEnova y dueño del gasoducocto, vayan buscando el plan “B” y urgente porque no les quedara de otra, que sacarle la vuelta La Loma de Bácum con esos tan afamados 12 kilómetros de la discordia y división entre las comunidades yaquis, y si no al tiempo amigos lectores.