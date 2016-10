¡Por falta de garantías en Sonora Tribu Yaqui considera pedir refugio en EEUU, afirma líder Yaqui Anabela Carlón!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Duro y a la cabeza se tiraron los líderes indígenas de la Loma de Bácum al grado de declarar públicamente que la tribu ya esta pensando en pedir refugio en EEUU todo por falta de garantías en el estado de Sonora, así lo afirmo la líder yaqui Anabela Carlón quién a la vez reprobó la actitud de los funcionarios estatales y federales que sospechosamente y abiertamente solo escuchan y apoyan a los poquitos yaquis que si apoyan el gasoducto, son intereses muy claros y a la vista dijo la líder yaqui Anabel Carlón afirmo que se están violentando totalmente sus usos y costumbres.

Porque el gobierno del estado quiere a toda costa de acuerdo con los yaquis que apoyan el gasoducto y ademas son de otros pueblos que nada tienen que ver con las autoridades tradicionales de la Loma de Bácum que no aceptan ni apoyan el gasoducto.

Y por ello el estado y esos poquitos yaquis quieren venir de otros pueblos a ponernos a fuerzas aun gobernador yaqui de ellos, para que le apruebe todo y pase el gasoducto por aquí, pero eso jamas lo permitiremos ni al gobierno del estado que los esta apoyando, no pueden pisotear a nuestro pueblo, por todo ello y porque nos sentimos sin garantías en Sonora ya estamos pidiendo refugio en EEUU con nuestros hermanos yaquis en Tucson.

Lo haremos del conocimiento de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para que intervengan y vean el daño tan grave que nos están haciendo los gobiernos aquí en México y en Sonora.

Así lo declaro tajantemente la líder yaqui de la Loma de Bácum Anabela Carlón, y si no al tiempo amigos lectores.