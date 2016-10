¡Se pudo haber evitado la tragedia en La Loma de Bácum: Lic. Javier Mejía!

Jose “Pepe” Alvarado/DiarioSonora

Para el investigador del Colegio Sonora y jurista en leyes esta muy claro y dijo que se pudo haber evitado esa tragedia en la Loma de Bácum pues las autoridades deberian de haber respetado y hacer cumplir el amparo federal que desde el 21 de febrero les concedio el Juzgado Federal de distrito septimo.

Donde les concede a la Loma de Bácum la suspensión para que el Gasoducto ya no se siguiera construyendo, pero no se respeto y por paso lo que paso el amparo federal es el EXP/312/2016, otorgado el 21 de febrero del 2016 a favor de la cominidad yaqui de la Loma de Bácum.

No se respeto y ahí estan las consecuencias afirmo el Lic. Javier Mejía Santellanes.