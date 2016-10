Intentaron levantar a una pareja en el centro de la ciudad

Óscar Félix

Varios sujetos fuertemente armados no pudieron “levantar” a una pareja, la Policía Municipal comunicó que estos hechos ocurrieron en la colonia Benito Juárez, sin embargo otra versión indicó que fue en calles del centro de la ciudad donde testigos presenciaron estos hechos que denunciaron oportunamente a la policía municipal.

Los hechos iniciaron aproximadamente a eso de las 10:00 horas de ayer miércoles y por eso agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal implementaron un rápido operativo donde se detecto en circulación al pick up por rumbos de la calle Sufragio Efectivo e Hidalgo

Fue en las acciones de persecución que los oficiales detectaron un vehículo, frente a la empresa Carolina Block, como a unos 700 metros frente al oriente de la Carretera Internacional. El automóvil fue un pick up Ram 4×4, modelo 2014, color guinda, la cual quedó con el motor encendido hallazgo realizado por agentes de la Policía Municipal, con apoyo de personal militar del 60 Batallón. Se presume que el vehículo era abordado por tres o cuatro sujetos, ya que las cuatro puertas de la camioneta estaban abiertas.

l. Al llegar a la calle Norte tomaron hacia el oriente y doblaron, al norte sobre las vías del ferrocarril y, metros adelante, se internaron a la Carretera Internacional, logrando escapar hacia el norte, hasta el lugar donde la unidad fue localizada.

Decenas de policías municipales, PEI´s y militares ‘peinan’ el área, ubicada entre la Carretera Internacional y el Canal Alto, en busca de los delincuentes que se dice andan fuertemente armados.