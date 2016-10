Realizan “Caminata por la Vida” en SIRM

Según cifras de la Secretaría de Salud, cada año se reportan seis mil muertes por cáncer de mama en el país y se presentan alrededor de 23 mil casos nuevos, es decir 60 nuevos casos al día.

Encabezada por la Primera dama del Municipio de San Ignacio Rio Muerto C. Maura Georgina Enriquez Peña, la directora de DIF C. Dulce Mariela Gutierrez Esquer, la sub directora de la Mujer Lic. Yinia Bojorquez Felix y el Secretario Municipal C. Manuel de Jesús Corral Bustamante en representación del Alcade Ing. Fermin Guillen Valenzuela, se realizo la caminata por la vida, por las principales calles del Municipio.

En donde hombres y mujeres se sumaron para no dejar pasar esta tan importante fecha del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama. portando prendas de color blanco y rosa, asi como globos y veladoras en honor a todas aquellas mujeres que han perdido la lucha contra esta enfermedad. Es como se apreció este importante recorrido, que sirve para recordarle a todas las mujeres que el cáncer detectado de manera oportuna tiene cura.