¡Acusan al presidente del PRI Estatal de no tener control sobre los ayuntamientos priistas en Sonora!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Mal y de lo peor andan las cosas en la presidencia estatal del PRI, pues aseguran reconocidos priistas de Sonora que su actual líder Gilberto Gutierres no ha podido controlar a varios municipios de Sonora gobernados por su mismo partido.

Todo esto salio a relucir luego de que al parecer la señora gobernadora de Sonora Doña Claudia Pavlovich ya anda molesta por que el congreso del estado desde el 26 de abril del presente año le aprobó la Ley 91 que establece la paridad de genero.

Donde en el 2018 el 50% de las candidaturas seria para las mujeres y el otro 50 % seria para los hombres pero esa ley para poder ser efectiva después de aprobarla el

Congreso tenían que aprobarla los 72 municipios de Sonora, y cual seria la gran sorpresa para la gobernadora de que los únicos municipios que la han aprobado son puros ayuntamientos panistas, como Guaymas, Navojoa, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Nogales.

Y es por eso que los mismos priistas acusan a su líder estatal del PRI Gilberto Gutierres de estar muy débil y no tener poder ni control sobre los ayuntamientos priistas y ahí están las pruebas los municipios priistas no han aprobado la paridad de genero que su misma jefa política en Sonora les propuso, Doña Claudia Pavlovich.

Así es que a lo mejor con la venida del líder nacional Ochoa pudieran pedirle la cabeza de Gilberto Gutierrez y así pronto tendremos presidente del PRI nuevo en Sonora por la debilidad y poco “power” que demuestra el actual líder Estatal del PRI Gilberto Gutierrez, y si no al tiempo amigos lectores.