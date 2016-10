Caso Padrés no se agrava por ficha roja de la Interpol: Abogado

* Como un trámite ‘normal’ calificó la petición de la Interpol para buscar y capturar a Padrés en 190 países, el abogado del exgobernador de Sonora.

Durante una entrevista radiofónica, Antonio Lozano Gracia, representante legal de Padrés, aseguró que esta alerta no agrava la situación del político.

Mencionó que las nuevas acusaciones que emanan del PRI, en torno a una supuesta reunión entre el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya y el exmandatario que es requerido por la justicia, no tienen fundamento, motivo por el cual, las calificó de ‘políticas’.

La nueva acusación contra Guillermo Padrés es política, PGR no notificó ni permitió aportar pruebas”, puntualizó el representante legal.

Cabe señanalar que a dos semanas de que un juez concediera a la PGR una orden de aprehensión en contra de Guillermo Padrés, la Interpol emitió una ficha roja en contra del exgobernador de Sonora.

El pasado miércoles 12 de octubre, la Comisión Anticorrupción del PAN acordó suspender, como medida cautelar, los derechos del exgobernador de Sonora Guillermo Padrés como militante de Acción Nacional.

Luis Felipe Bravo Mena, presidente de dicha Comisión informó que se tomó la resolución como medida provisional en tanto se llevan a cabo las investigaciones por las acusaciones de probables delitos relacionados con corrupción que Padrés Elías está enfrentando ante las instancias judiciales y el órgano partidista. Tomado de lahoja.mx