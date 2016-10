Celebra alcalde Faustino Félix Chávez el Día del Caminero

El Alcalde Faustino Félix Chávez festejó a empleados municipales de las áreas de Mantenimiento y Bacheo y Central de Maquinaria, durante la celebración del Día del Caminero, en la cual se les ofreció un convivio en el que entregó reconocimientos a 15 empleados destacados.

El Presidente Municipal felicitó a los trabajadores de ambas áreas por la celebración y les agradeció el que diariamente realicen su labor a favor de los habitantes de Cajeme, “con gusto y con muchas ganas, y eso es un ejemplo para todos, no solamente quienes integramos el Ayuntamiento, quienes estamos actualmente de paso en la administración, sino para todos quienes estamos aquí en Cajeme, porque no le sacan a la chamba, al contrario; le entran y con ganas”.

El trabajador del Ayuntamiento de Cajeme es el más comprometido de todos los municipios de Sonora –mencionó el Presidente Municipal–, pues “sin el trabajo que realizan ustedes no estaríamos sacando adelante a nuestra comunidad”, afirmó.

Además, ofreció seguir trabajando en el tema de prestaciones sociales para buscar mejoras en sus prestaciones, e incluso con la Secretaría de Desarrollo Social, tratarán de procurarles viviendas a quienes no las tengan, y con la Secretaría de Economía, tratar de ayudar a que las familias de los empleados puedan arrancar algún pequeño negocio mediante el cual allegarse ingresos

El Oficial Mayor, Luis Carlos López Padilla, agradeció a los empleados municipales por poner su esfuerzo a favor de la población y dijo que junto con el reconocimiento que se dio a 15 de ellos, se les entregó también a cada uno un cheque equivalente a 20 salarios mínimos en reconocimiento a sus servicios.

El secretario general del SUTSAC, Julio César Suárez Luna se congratuló de que se entreguen estos reconocimientos a los empleados de la comuna, porque se los merecen, “y se les debe de reconocer todos los días”.

Estuvieron presentes el Secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá Alcaraz; Denise Navarro Leyva, Secretaria de Desarrollo Social y Raúl Montes Elizondo, Secretario de Desarrollo Económico, así como los regidores Ramoncita Flores López y Juan Matuz.