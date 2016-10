¡No se hagan bolas, Beltrones sera candidato a la presidencia, quiera o no quiera el PRI, Morena, Movimiento Ciudadano, PRD o Verde Ecologista!

Jose “Pepe” Villegas/El Regional

La figura de Beltrones crece como una bola de nieve cada día mas, y entre mas se mueve mas le temen sus contrincantes, se sabe de muy buenas fuentes que Manlio sera candidato a la presidencia de la república quiera o no quiera el PRI nacional.

Ya que el PRI tiene ya a dos candidatos muy fuertes según ellos, Osorio Chong y Eruviel Ávila Villegas, Beltrones es un político muy hábil y se las sabe de todas todas, a estas alturas del partido él sabe que el 2018 es una de sus últimas oportunidades para buscar ser el próximo Presidente de México.

Pues edad ya tiene, 64 años, otro sexenio serian ya 70 y eso ya no le ayudaría mucho en el 2026, en caso de que en la del 2018 no llegara a la candidatura, por todo ello el sabe que tiene que buscarla en el 2018 a como de lugar.

Si no es por el PRI podría ser por otros partidos ya que él tiene muy buena relación con el Verde Ecologista donde esta su yerno Pablo Escudero actual presidente de la cámara de senadores, o Movimiento Ciudadano donde su presidente nacional Dante Delgado es su gran amigo, y los dos gente de Don Fernando Gutierres Barrios ex jefe de los dos.

En el PRD también ven con buenos ojos una candidatura de coalición con Manlio e inclusive en el Morena también tiene las puertas abiertas Beltrones.

Así que no se hagan bolas amigos, lectores de buena fe les digo Manlio sera candidato quiera o no quiera el PRI, y si no al tiempo amigos lectores.