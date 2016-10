Colocan foto del comandante Isaac Apodaca en mural in Memorial

Óscar Félix

El alcalde Faustino Félix Chávez atestiguó la ceremonia de colocación de la foto del comandante Isaac Apodaca Lauterio en el mural dedicado a los policías caídos en cumplimiento de su deber, que se ubica en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

El Presidente Municipal estuvo acompañado del comandante Antonio Gutiérrez Lugo, jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, de los diputados locales Emeterio Ochoa Bazúa, Brenda Jaime Montoya y Rafael Buelna Clark, así como del legislador federal Abel Murrieta Gutiérrez; del ex alcalde y actual Secretario de Desarrollo Social del Estado, Rogelio Díaz Brown; de los ex directores de la Seguridad Pública, Gabriel Baldenebro Patrón, Roberto Tapia Chan y José Luis Cuen Quintero, además de regidores, funcionarios municipales y estatales.

Al emotivo evento realizado en la sala de espera del edificio de Seguridad Pública, también se dieron cita familiares, amigos y compañeros del ex jefe policíaco.

Francisco Contreras Vergara, Secretario General sustituto del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión (STIR), fungió como orador oficial y recordó la vida y trayectoria del comandante Isaac Apodaca Lauterio, quien hace dos meses falleció en la ciudad de Hermosillo.

“Isaac siempre fue un funcionario dispuesto a atender a la tropa, a los amigos, por eso es un gran ejemplo para esta corporación y los que en ella laboran”, comentó.

Agradeció a la familia por haberlo invitado y a los funcionarios por asistir a la colocación de la foto del comandante en el ‘In Memorial’, área que irónicamente Isaac Apodaca creó y en el cual lleva como leyenda “Los recordaremos como héroes’.

Francisco Contreras hizo una crónica de Apodaca Lauterio desde 1994, cuando inició como policía de crucero, en el Departamento de Tránsito, y como se preparó constantemente hasta llegar a ser titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Cajeme, en la administración 2012-2015.

Por su parte, Edgar Fernando Apodaca Muñoz, hijo del extinto comandante preventivo, mencionó que es un gran honor que los amigos, compañeros, funcionarios, así como la familia de su padre, lo recuerden con gran respeto y aprecio.

Agradeció la presencia del alcalde Faustino Félix Chávez en el evento, quien lo acompañó hasta la planta alta del edificio para que fuera testigo de la colocación de la foto de Isaac Apodaca Lauterio en el mural de los policías caídos en cumplimiento de su deber.