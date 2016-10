¡Va Profepa con todo en contra del alcalde de Navojoa y Oomapasn!

Jose “Pepe” Alvarado

Como si el horno estuviera para bollos en Navojoa donde las cosas andan de lo peor en todos los aspectos, el municipio esta destrozado y por si esto fuera poco ahora la Profepa va con todo en contra del presidente municipal y el Oomapas de Navojoa, ya que el delegado federal de la Profepa Jorge Carlos Flores Monge ya sabe del gran cochinero que trae el alcalde de ese municipio en el Oomapasn, ya que esa planta tratadora de aguas residuales del ayuntamiento de Navojoa esta contaminando toda la región del Río Mayo.

Y lo peor hasta la gente de Etchojoa ya no aguanta tanto cochinero, pestes, focos de infección y criaderos de moscos naturales, y están contaminando todo el Río Mayo y eso lo sabe muy bien el alcalde de que eso estaba pasando pero se hacia el que no oía, pero ahora ya la Profepa le cayo en el puro lomo, inclusive ya dijo el delegado federal que si se confirma todas las denuncias de los habitantes de Navojoa y Etchojoa sera severamente castigado el Ayuntamiento, el Oomapasn y hasta el alcalde por ser omiso y poner en riesgo la salud de los navojoenses y de los etchojoenses.

El caso es que no da una este pobre presidentito, que también como el de Huatabampo se creen los más chingones del mundo como alcaldes, y resulta que no dan una andan de lo peor, pues ahora si en manos de la Profepa esta el Oomapas de Navojoa y su alcalde por cochino.

Sabe que es un foco de infección la planta tratadora de Aguas residuales y lo sigue haciendo contaminando la región del Mayo y poniendo en peligro a sus habitantes con tantas enfermedades que hay y muy en ello es doctor el mentado Silva Vela, ese que de plano no sirve para nada ese pésimo administrador municipal, y si no al tiempo amigos lectores.