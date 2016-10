¿Para qué visitó Manlio Fabio Beltrones Sonora?

De conformidad con análisis político y prospectivo, ante la visita de Manlio Fabio Beltrones a su natal Sonora después de una ausencia temporal en la vida pública se puede dilucidar lo siguiente:

1) Obligó a la Gobernadora Claudia Pavlovich a refrendar públicamente su fidelidad y la descartó como candidata a la presidencia de la república en 2018.- Ante los últimos acontecimientos de juego político al exgobernador Eduardo Bours como la reaparición en Sonora en Informes de Gobiernos Municipales justo cuando era señalado por la nueva línea de investigación de la Guardería ABC y la integración al gabinete estatal desde de inicio de gestión de miembros muy cercanos a su grupo por parte de la mandataria, se vio presionada a dar una entrevista en Milenio titulada “Todo se lo debo a Dios, mi familia y Beltrones: Claudia Pavlovich”, en la que denota gratitud más no lealtad, porque esa está a prueba constantemente.

Cabe destacar que el Director General Editorial de Milenio es más ni menos que Carlos Marín, un periodista muy cercano a los afectos de Manlio Fabio Beltrones y por ello las preguntas fueron enfocadas a lo que no se cuenta en Sonora de la administración de Claudia Pavlovich, con información de inteligencia y por investigaciones publicadas por varios medios de comunicación como Proceso: Colaboradores de Pavlovich, más ricos que Obama y Peña Nieto; Tío de la gobernadora Claudia Pavlovich opera despojo a ejidatarios de mina de oro; A 7 años de la tragedia, Pavlovich reserva información del caso ABC hasta 2026; Nueva licencia de conducir en Sonora…¿licitación amañada y sobreprecio?; y por último, Oculta gobernadora Pavlovich quebranto patrimonial que heredó Padrés.

Por otra parte, la gobernadora Claudia Pavlovich fue descartada para ser candidata a la presidencia de la república por el mismo Manlio Fabio Beltrones, recordemos que en días pasados SDP Noticias había publicado una encuesta que la situaba por encima del poderoso exgobernador de Sonora.

Los intentos de posicionar a la mandataria salieron de su círculo más cercano, los daños colaterales están por verse en los cambios de gabinete.

2) Promovió su propuesta de gobierno de coalición frente a un sistema político caduco.- Como ponente del libro de “Poder, ¿Para qué?” de Eduardo Robledo Rincón en un evento organizado por la Fundación Colosio y la Sociedad Sonorense de Historia en Hermosillo, Manlio Fabio Beltrones plantea con visión de Estado sobre lo que necesita México para lograr gobernanza y gobernabilidad.

3) Reafirmó su militancia priista y no irse a MORENA, así como dejó abierta la posibilidad para convertirse en candidato en 2018.- Sin embargo, reiteró “No sería mala noticia” en alusión a lo expresado en torno al triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la próxima elección si así lo deciden los mexicanos.

4) Reactivó los acuerdos y consensos políticos para impulsar a su hija Sylvana Beltrones como candidata en primera fórmula al senado de la república en 2018.- El grupo compacto de la gobernadora Claudia Pavlovich y sus aliados habían auspiciado un ambiente confuso, pero ahora el escenario fortalece a Sylvana desde los mensajes claros enviados anticipadamente como representante para dar lectura al posicionamiento en el Informe Presidencial, hasta los recientes convenios firmados entre la Fundación Beltrones y el Gobierno del Estado en temas de salud.

5) Fijó su postura sobre el caso de Guillermo Padrés.- Manlio Fabio Beltrones fue claro en respetar la presunción de inocencia, el debido proceso, en no prejuzgar y en esperar las resoluciones de las autoridades competentes, pero más importante aún dio un llamado de atención a los linchamientos mediáticos orquestados.

6) Señaló el desacierto del gobierno federal de invitar a Donald Trump a México y posicionó su liderazgo al interior y exterior del PRI.- Se convirtió en el primer priista en romper el silencio en torno a los errores del equipo “Triunvirato” del Presidente de la República.

7) Mitigó política y mediáticamente la presencia de Miguel Ángel Osorio Chong en Sonora.- En un acto en Cd. Obregón acompañado de la gobernadora y el presidente municipal, con estrategia los sonorenses se distrajeron con Manlio Fabio Beltrones y el cantante de ópera Plácido Domingo.

En Sonora, Manlio Fabio Beltrones mantiene un poder más allá del control político de partidos y aparato gubernamental, cogobierna como lo ha demostrado en los últimos sexenios en nuestro país. Tomado de DossierPolitico.