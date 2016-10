Yaquis caen en la inauguración de su estadio

Ciudad Obregón, Sonora; 12 de octubre del 2016 (Jesús Orlando Torres/Prensa Yaquis).- Los Yaquis de Obregón no pudieron tener celebración completa en la apertura del Nuevo Estadio de la “tribu”, al caer en un cerrado duelo ante los Naranjeros de Hermosillo, con pizarra de 3-2, esto en el inicio de la Temporada Potosinos Express 2016-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Los cajemenses lograron tener la potencial carrera del empate en la noventa tanda con sólo un out, pero el batazo oportuno no pudo llegar, por lo que la rebelión de los Yaquis se quedó en una amenaza.

El triunfo fue para Casey Coleman (1-0), abridor de Hermosillo, quien lanzó durante seis entradas, en las cuales admitió cuatro hits, para una carrera, no otorgó base por bolas y a cambio, recetó cuatro ponches.

Luegon vinieron a lanzar por los Naranjeros los relevistas Marco Rivas, Heriberto Ruelas, Raúl Barrón, y cerró el encuentro Paul Sewald, quien se apuntó su primer salavamento de la campaña.

Rolando Valdez, quien inició por Obregón, tuvo un trabajo de cinco entradas, en las cuales recibió tres imparables, sin regalar pasaportes, para tres anotaciones, dos de ellas limpias, entre tanto, recetó un par de “chocolates”.

Posteriromente entraron a relevar por los Yaquis, Matías Carrillo, Adrián C. Ramírez, Ángel Adrián Ramírez, Óscar Villarreal, Miguel Armando Aguilar, y terminó el encuentro Ryan Kelly.

Los Naranjeros abrieron el marcador en el primer rollo, cuando Eric Young Jr. conectó el primer cuadrangular en la historia del Nuevo Estadio de Yaquis, con el cual Hermosillo tomó ventaja de 1-0.

Obregón contestó en la cuarta tanda, donde lograron emparejar los cartones a 1-1, la carrera nació con imparable de Dave Sappelt, éste se movió a la antesala con hit de Christian Villanueva, para después pisar la goma con rodado de Matt Juengle.

En el sexto capítulo, los hermosillenses tomaron nuevamente la ventaja, primero, Carlos Alberto Gastélum dio sencillo, posteriormente se trasladó a la tercera colchoneta con imparable de Jorge Flores, y enseguida, Gastélum anotó con elevado de sacrificio de Mallex Simth.

Después, José Amador disparó hit con el cual Flores llegó al pentágono, para que los visitantes se colocaran al frente por 3-1. Los Yaquis se acercaron en la séptima entrada, gracias a un bambinazo de K.C Hobson, con el cual la “tribu” se colocó abajo por la mínima diferencia, con la pizarra en 3-2.

PG: Casey Coleman (1-0)

PD: Rolando Valdez (0-1)

SV: Paul Sewell (1)

HR: HMO: Eric Young Jr. (1)

OBR: K.C. Hobson (1)