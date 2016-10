¡En Huatabampo acusan al alcalde de insensible e inhumano, los niños reciben clases debajo de un árbol en la escuela Narciso Mendoza!

* Mientras el alcalde se da la vida de rey informando que en Huatabampo todo va muy bien, la realidad es que las cosas andan de lo peor y las fotos no mienten.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fe y de muy buena fuente, sin el deseo de jorobar en contra de nadie ni mucho menos ayudar a otros pues, finalmente casi todos los políticos son iguales nomas llegan al poder y se olvidan muchos hasta de los amigos.

Hoy en esta humilde columna nos vamos a referir a un caso muy denigrante e inhumano que está sucediendo en el municipio de Huatabampo, donde los mismo pobladores acusan a su alcalde Heliodoro Soto Jr., de insensible y que valora poco al gran futuro de México que son los niños, indignados mucho huatabampenses que tuvimos la oportunidad de entrevistar nos denunciaron públicamente lo que realmente está pasando en Huatabampo, donde su alcalde acaba de informar que todo es color de rosa en el municipio dándose golpes de pecho y colgándose medallitas ante la señora gobernadora con el afán de quedar bien y claro a lo mejor pensando en que la gobernadora lo va palomear para las próximas elecciones del 2018 como diputado local por el municipio de Huatabampo.

Lo que no sabe la Sra. gobernadora es que en Huatabampo hay mucha indignación y coraje en contra del diminuto alcalde Heliodoro Soto Jr., y para muestra basta un botón, las fotos no mienten donde los niños de la escuela primaria “Narciso Mendoza” estudian y llevan a cabo sus trabajos manuales debajo de un árbol, algo tan denigrante que está sucediendo en Huatabampo aun con lo adelantado de la ciencia y que las declaraciones que hace diariamente Ernesto De Lucas secretario de educación pública en Sonora, donde todo va muy bien y donde están trabajando arduamente para mejorar la educación de los estudiantes en Sonora.

Pues el secretario de educación debe de saber que en Huatabampo Sonora a su presidente municipal Heliodoro Soto le vale gorro la educación de los niños que son el futuro de México, los huatabampenses llenos de coraje y hasta de odio como lo manifiestan por no buscarle solución a los asuntos, por no saber tocar las puertas que debe de tocar para que lo más pronto posible estos niños tengan un aula y un techo donde estudiar cómo debe de ser, de otras maneras hasta se estuviera violando la constitución donde dice que la educación será laica y gratuita, si pero sin techo, si pero sin aulas, como quiere la señora gobernadora y Ernesto De Lucas que estos niños puedan estudiar a gusto y llevar a cabo una educación, un estudio noble muriéndose de calor, aguantando las inclemencias del tiempo, los vientos, las hojas del mismo árbol que los cubre cayéndoles en sus cuadernos y pupitres diariamente, este es el sufrimiento de los alumnos de la escuela primaria “Narciso Mendoza” en Huatabampo y su presidente municipal Heliodoro Soto Jr., muy bien gracias saliendo todos los días a los medios de comunicación que tiene comprados a decir que todo está muy bien y que Huatabampo está mejorando en todos los aspectos cuando la gran realidad es otra y no es por jorobar aquí están las pruebas les presentamos la foto donde los niños están estudiando abajo de un árbol.

Y su alcalde muy bien como si nada el junior lleno de caldo flaco creído y arrogante, se la pasa posando para las fotos gratis queriendo llevar agua para su molino creyendo también que entregando un balón o una cubeta de pintura o una despensa o abriendo farmacias en las comunidades de Huatabampo, donde el mismo le vende las medicinas ya que las farmacias son de su propiedad y de su papá, eso es lo que realmente está haciendo el alcalde Huatabampo un negocio redondo para él.

Por eso es el gran coraje de los huatabampenses en contra de este señor alcalde que tiene al municipio de lo peor, totalmente destrozado en servicios públicos, en seguridad pública, donde para colmo también le ordena a su director prepotente y arbitrariamente que detenga los carros voceadores que entran al municipio a llevar alguna información en su contra, violando totalmente el artículo 6to y 7mo constitucional donde ninguna autoridad llámese municipal, estatal o federal podrá cuartar la libertad de expresión, pero este alcalde prepotente y arbitrario dice que en Huatabampo nomas sus chicharrones truenan, y al parecer no hay otra ley más que la de él.

Como en días pasados que ordenó detener e intimidar a los voceadores de un medio muy conocido en el Sur de Sonora nomas porque llevaban una nota en su contra, pero ya pronto estará poniéndose una demanda ante la fiscalía especial para delitos contra periodistas en la PGR de México y ante la Sociedad Interamericana de Prensa para que actué en contra de este Prepotente alcalde de Huatabampo que se llenó de poder pensando que a lo mejor cree que se casó con el ayuntamiento, en el entendido de que no hay mal que dure 3 años y pronto lo veremos como los demás ex alcaldes, dando lastima y si no al tiempo amigos lectores.