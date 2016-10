¡Pinta su raya Claudia Pavlovich con Osorio Chong, ella se debe a su familia y a Beltrones dice la gobernadora y Osorio lo entiende!

* Osorio Chong con campaña en Cajeme promete apoyos, casas y proyectos a comunidades indígenas.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fe y de muy buena fuente, sin el deseo de jorobar en contra de nadie ni tampoco de ayudar a otros finalmente todos los políticos son iguales, cuando llegan al poder se hacen vivos, se llenan de caldo flaco y se olvidan muchos hasta de los amigos.

EN EL ESTADO DE SONORA LAS COSAS ESTAN YA QUE ARDEN POLITICAMENTE Y PARA MUESTRA BASTA UN BOTON, NO SABEMOS SI FUE ESTRATEGIA DE LA GOBERNADORA CLAUDIA PAVLOVICH O SE VIO OBLIGADA A DECLARAR PUBLICAMENTE UN DIA ANTES DE QUE LLEGARA EL SECRETARIO DE GOBERNACION A SONORA QUE ELLA SE DEBIA A SU FAMILIA Y A BELTRONES.

Y ESO REALMENTE EN POLITICA LOS QUE CONOCEN DE ESTO ¡WOW! SE QUEDARON ASOMBRADOS, PORQUE FUE UNA DECLARACION QUE PUSO A TEMBLAR A MUCHOS POLITICOS A NIVEL NACIONAL, Y MAS QUE NADA A PENSAR QUE CON ELLO PUDIERA SER QUE LA GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA ESTE PINTANDO YA SU RAYA CON EL SECRETARIO DE GOBERNACION MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, Y QUE SUS DECLARACIONES SON ENTENDIBLES EN EL SENTIDO DE QUE ELLA SE LA JUGARA CON BELTRONES A COSTA DE TODO.

Y LO DECIMOS ASI PORQUE ES MUY CLARO Y NOTORIO QUE OTRO DIA EL SECRETARIO DE GOBERNACION IBA ESTAR EN OBREGON SONORA Y LOGICO ES PENSAR QUE OSORIO CHONG ES EL CANDIDATO MAS FUERTE QUE TIENE AHORITA EL PRI Y PEÑA NIETO PARA JUGARSELA CON EL EN EL 2018, Y AL PARECER CLAUDIA SABIA QUE A ESO VENIA OSORIO CHONG POR ESO SE ADELANTO O LA ADELANTARON A DECIR QUE ELLA PRACTICAMENTE TODO SE LO DEBIA A MANLIO FABIO BELTRONES Y ESO FUE UNA BOMBA POLITICA QUE LE LLEGO IMEDIATAMENTE A LOS OIDOS DEL SECRETARIO DE GOBERNACION.

Y SEGUN CUENTAN LOS QUE SABEN MAS DE ESTO EL SEÑOR SECRETARIO SE MOLESTO AL PARECER Y ESO EN POLITICA TIENE MUCHO QUE VER, PUDIERA VERSE AFECTADO EL ESTADO DE SONORA EN TODOS LOS ASPECTOS EN LOS PROXIMOS DIAS Y MESES, YA QUE ES DE ENTENDERSE ASI OSORIO CHONG SABRIA PERFECTAMENTE BIEN QUE NO CONTARIA PARA SU CANDIDATURA CON EL ESTADO DE SONORA, AL MENOS CON LA GOBERNADORA Y CON BELTRONES.

Todos sabemos y nos dimos cuenta que Osorio Chong ya anda en campaña aunque legalmente no pueda ser así, pero el hecho de que públicamente les dijera a todas las comunidades indígenas en Sonora y les prometiera además como todo un candidato presidencial muchos apoyos, muchas casas y muchos proyectos para todas las comunidades indígenas del estado de Sonora, y además por si esto fuera poco les dijo claramente que todo esto son instrucciones del presidente de la republica Enrique Peña Nieto, esto por si hubiera alguna duda de quién va ser el candidato a la presidencia de la república por el PRI.

El asunto aquí se podría tornar más grave cada vez más para el estado de Sonora, porque los que entienden de política saben que Claudia pudiera ya haber pintado su raya antes de tiempo y se prevé que los meses por venir sean difíciles para el estado de Sonora, porque quien tiene el sartén por el mango es el secretario de gobernación en México y queremos pensar que a lo mejor la gobernadora se adelantó a los acontecimientos por si a lo mejor el secretario de gobernación le pedía su apoyo para las próximas elecciones presidenciales del 2018, la gran verdad amigos lectores es que a Sonora le esperan tiempos difíciles de parte del gobierno federal, y si no al tiempo amigos lectores.