Trump no merecía invitación a México; fue un error: Beltrones

Al externar su deseo de que Hillary Clinton gane las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, el exdirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, reconoció que Donald Trump no merecía ser invitado a México por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, “fue un error”, recalcó.

De gira por Sonora, donde participó como expositor en la presentación del libro: “Poder ¿para qué? ¿Por qué es tan difícil gobernar?”, del autor Eduardo Robledo Rincón, el exsenador y exdiputado federal, afirmó que independientemente de quién gane las elecciones del próximo martes 8 de noviembre, habrá que construir la relación binacional en base a la buena vecindad y el crecimiento económico en conjunto.

Las expresiones del señor Trump son sumamente ofensivas para los mexicanos y pienso que incluso no merecía haber sido invitado por el Gobierno de México, por el Presidente de la República, para que sostuviera una visita que para todos o para la mayoría resultaba indeseable, creo que fue una equivocación porque el señor Trump no es un hombre de fiar, no se puede confiar en lo que haya manifestado durante su visita”, declaró Manlio Fabio Beltrones.

El político sonorense, indicó que antes de programar la visita de Donald Trump a México, habría sido importante confirmar que aceptaran la invitación a México los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos.

Yo no pienso que con alguno de ellos (Donald Trump-Hillary Clinton) nos pueda ir bien o mal, los mexicanos debemos construir nuestro propio destino y poner enfrente de la o él que gane, en ese orden es mi deseo, lo que a México le conviene y le interesa para que exista armonía, paz, crecimiento económico, empleos y estabilidad”, agregó el exdirigente del PRI.

En la presentación del libro también participaron el político y economista mexicano, Jorge Alcocer Villanueva; el presidente de la Sociedad Sonorense de Historia, José Rómulo Félix; el experto en transparencia y acceso a la información pública, Jorge Islas López, quienes disertaron como la mala gobernanza está amenazando a las sociedades, que el sistema político y las instituciones del Estado Mexicano ya se agotaron por lo que hay que replantearlas.