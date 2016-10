Reconoce Banobras en Sonora disciplina financiera y presupuestal de Cajeme

Eduardo Flores

El delegado federal de BANOBRAS en Sonora, Vernon Pérez Rubio felicitó al Alcalde Faustino Félix Chávez, porque gracias a la disciplina financiera y control presupuestal implementados desde septiembre de 2015, Cajeme es sujeto de créditos para infraestructura. “Por haber usado bien el poco dinero que tiene, le garantiza que va a usar muy bien el crédito que quiera obtener”, señaló.

El funcionario hizo saber que el Presidente Municipal puede obtener en este momento un crédito de la institución a su cargo por más de 500 millones de pesos, con lo que puede dar una nueva fisonomía al municipio.

“Es cuestión de que los ciudadanos lo quieran también, porque lo que me dice Faustino es: ‘yo no voy a pedir prestado si los ciudadanos no quieren que se pida prestado’, pero, dijo el delegado de BANOBRAS, si los ciudadanos quieren obra pública y quieren que se pavimenten sus calles, se puede hacer con crédito y con uno que se va a pagar oportuna y eficazmente.

En cuanto al plazo de pago, Pérez Rubio dijo este podría ser de hasta 20 años. “Pero yo creo que una calle destrozada vale la pena pagarla en plazos, y creo que las aguas potables que no hay, también vale la pena pagarlas a plazos”, mencionó.

“Nosotros estamos para servir; el banco es una institución muy delicada, no presta ni trabaja con municipios que no tienen organización en su contabilidad gubernamental y que no cumplen con disciplina financiera”, advirtió.

NO SE CONTEMPLA PEDIR CRÉDITO

Por su parte, el Alcalde Faustino Félix Chávez dijo que la disciplina financiera establecida desde el principio de la administración ha permitido al Ayuntamiento poder acceder a instrumentos como el crédito para hacerse de recursos frescos y poder atender los rezagos de infraestructura existentes en el municipio, sin embargo por ahora no se está considerando y en cambio, para ello se están agotando todas las gestiones ante las distintas instancias de gobierno.

Asimismo, dijo que en caso de que los recortes en los presupuestos del próximo año llegaran a afectar en el renglón de la realización de obras, más de lo previsto, “entonces sí consideraríamos y en su momento analizaríamos junto a los regidores del Ayuntamiento esa posibilidad”, afirmó.

Por otra parte, recordó que con respecto a la deuda del municipio se hizo una reestructuración muy favorable y esto va a redituarle en la liberación de 50 millones de pesos en los próximos dos años, todo lo cual se aplicará a gasto de inversión y sería en la infraestructura de la ciudad.