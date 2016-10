Se congratula Alcalde FFC por convenio SEC- SEDESOL para acreditación de preescolar en estancias

Eduardo Flores

El Alcalde de Cajeme, Faustino Félix Chávez se congratuló por la firma de convenio entre la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con presencia de la Gobernadora Claudia Pavlovich, mediante el cual los menores que asisten a las guarderías podrán acreditar su educación preescolar, beneficiando con ello a las madres de familia que trabajan y a los mismos niños, al iniciar de manera formal con su educación.

Cada una de las acciones que se desarrollan, tanto en Desarrollo Social como en el DIF, con la Secretaría de Desarrollo Social del estado y federal, tienen un impacto directo sobre esos ciudadanos que más lo necesitan, de ahí la importancia de que el Secretario Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava esté constatando cómo se están invirtiendo los recursos de la federación en el municipio y cómo le llegan a la gente que más los necesita y cómo esto les ayuda a paliar un poco la difícil situación que viven, dijo el Presidente Municipal.

“Por otro lado, el poder hacer nuevo compromisos que ayuden a que las familias cajemenses puedan tener una mejor calidad de vida. Yo celebro de veras, Secretario, que esté hoy con nosotros; le agradezco a la Gobernadora que sea una incansable gestora de cada uno de los anhelos y necesidades que tenemos aquí en Cajeme”, expresó Félix Chávez.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano dijo que este convenio viene a ayudar en algo muy sensible, como lo es que los niños en estancias infantiles puedan acreditar la educación preescolar porque actualmente no es así, ya que está comprobado que hay mayor índice de deserción escolar entre quienes no tuvieron el preescolar.

“Quiero agradecer que sea aquí en Cajeme que estemos firmando este convenio; gracias Secretario por el apoyo brindado a Sonora”, dijo.

El Secretario Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava comentó que de los programas de la dependencia, el de las guarderías es uno de los más nobles, porque permite que las madres de familia que trabajan puedan tener a sus niños en estancias, y de igual manera ayuda a que otras madres de familia puedan autoemplearse, generando un ingreso para ayudar al gasto familiar.