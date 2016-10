!Diputados locales de Sonora le dan otro golpe al bosillo de los sonorenses, les aumentan el 10 % al predial a todos los municipios¡

Jose “Pepe” Alvarado

Como si el horno estuviera para bollos en Sonora ahora disque nuestros representantes populares en el congreso del estado de Sonora le dan otro golpe mas al bolsillo de los sonorenses al aprobar por mayoría de diputados en el congreso el aumento a los prediales en cada municipio de Sonora.

Ahora les cobraran el 10% mas de lo que venían pagando cada año, así son los diputados cuando pidiendo el voto al pueblo prometen hasta lo que no, ahora se burlan de los sonorenses aumentándoles el 10% mas a los prediales.

Es un abuso lo que hacen los diputados, en igual de ayudar al pueblo lo joden mas, y asi quieren que no les quiten un diputado a Cajeme, ojala y se los quiten todos manifestaron muchos sonorenses enojados por que los diputados aprobaron cobrar mas por los prediales a los sonorenses.

A ver hasta cuando llegan diputados buenos al Congreso, que verdaderamente ayuden al pueblo y ya dejen de joderlo tanto, con tanto aumento a la cosas y desgraciadamente el pueblo tiene que pagar todos los caprichos de los disque representantes del pueblo ante el congreso, que burla que bárbaros son estos diputadillos de pacotilla, y si no al tiempo amigos lectores.