¡Diputados locales de Cajeme dan patadas de ahogados, ya les quitaron el distrito y no hay reversa!

* Hasta los representantes del PRI ante el INE votaron para que le quiten a Cajeme un diputado local

Jose “Pepe” Alvarado

En Cajeme los diputados locales andan muy desesperados y como que ya sienten que andan dando patadas de ahogado porque la orden que dio el INE de quitarle a Cajeme un distrito y dejarles tres de los cuatro que tenian, ya es una orden y no hay reversa.

Andan dando palos de ciego los actuales diputados de Cajeme, si los mismos priistas que ellos tienen como representantes ante el INE en México votaron a favor de que le quiten el Distrito a Cajeme y se lo den a Hermosillo.

Pero Omar Guillen, Emeterio Ochoa y Rafael “El Faly” Buelna se están aprovechando de ese gran circo político y convocaron a los medios de comunicación en las oficinas del PRI de Cajeme para explicarles que ya ellos se andan moviendo para defender el distrito, y que inclusive ya metieron un recurso ante el INE para que sea la sala superior del tribunal federal electoral la que decida quien tiene la razón Hermosillo o Cajeme, claro que volverá a perder Cajeme como perdió con el Novillo.

Yo no se para que la juegan tanto los diputados locales, si ya deben de saber ellos que ese es un caso perdido, el distrito se va a Hermosillo y no ya vuelta de hoja, por lo tanto otra derrota mas para Cajeme y otra victoria para Hermosillo, y si no al tiempo amigos lectores.