Podría juez conceder este jueves la suspensión definitiva en Caso Padrés

Hoy jueves 6 de octubre podría realizarse la audiencia incidental en el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México para determinar si se concede la suspensión definitiva o de plano se la niegan al ex gobernador Guillermo Padres Elías.

Dicha audiencia se celebraría en el transcurso de la mañana, según reveló a este medio de comunicación una fuente fidedigna muy cercana al caso Padrés.

Al ex mandatario la PGR lo acusa de defraudación fiscal y lavado de dinero. También es investigado por la fiscalía federal por supuesto ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones y delitos contra la administración de la justicia durante su mandato.

En tanto, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo a la fuente judicial que solicitó el anonimato, el mandatario sonorense en el sexenio 2009-2015 habría radicado un amparo más el pasado 27 de septiembre ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal contra los actos reclamados por la autoridad responsable y ejecutora, que fue admitido al día siguiente concediéndole en el acto la suspensión provisional.

Abogados de renombre consultados por Dossier Político explicaron que cualquier Juzgado en materia de amparo se toma de 30 a 45 días para resolver si otorga o no una suspensión provisional definitiva y el caso que aquí se aborda al parecer tomará poco más de una semana.

En dicho amparo, la defensa de Padrés habría señalado como autoridades responsables a todos los juzgados federales de Sonora y de la Ciudad de México y como autoridades ejecutoras a todas las corporaciones policiales de todos los niveles, respectivamente.

En caso de otorgarle la suspensión definitiva al cananense no podrá ser aprehenddido por ninguna autoridad por los delitos federales por los cuales se le acusa, pero tendrá que comparecer ante el Juzgado que libró la orden de aprehensión en su contra para llevar a cabo su declaración preparatoria y ya éste resolverá su situación jurídica.

En esa hipotética condición, este último amparo promovido por los abogados de Padrés sobreseería, pues al ponerse a disposición de la autoridad responsable, es decir, la que dictó la orden de aprehensión deja de existir el acto reclamado.

En el otro extremo, si le niegan la suspensión provisional por tratarse de delitos considerados graves, como al parecer es el caso, el titular del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal informará a la autoridad responsable y la orden de aprehensión volverá a surtir efecto.

Aunque pudiera parecer que mañana (hoy) será determinante en cualquier sentido para la causa padrecista, lo definitorio será cuando lo aprehendan y le dicten el auto de formal prisión, agrega el informante, pues los juzgados federales no libran órdenes de aprehensión nomás porque sí sólo, cuando tienen todos los elementos para hacerlo. Tomado de DossierPolitico.