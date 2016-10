Inicia Gobernadora Pavlovich reconstrucción de carretera Magdalena – Cucurpe – Sinoquipe

Magdalena, Sonora, octubre 05 de 2016.- La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó títulos de propiedad de los terrenos en que construyeron su hogar a mil 370 familias de Ímuris y dio el “banderazo” de inicio de la reconstrucción de la carretera Magdalena-Cucurpe-Sinoquipe.

Con el Programa Sonora Patrimonio Seguro -Pepelito Habla, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano manifestó que seguirá cumpliendo con su palabra a los sonorenses y llevará tranquilidad a cada una de las familias a través de la entrega de títulos de propiedad.

“Aquí estoy cumpliendo; la palabra ayuda pero el ejemplo arrastra, todos los días me levanto para hacer lo mejor que puedo por ustedes, no tengo una varita mágica pero hago mi mejor esfuerzo junto a todo mi equipo para lograr tener un mejor Sonora y esto significa tener un patrimonio seguro”, expresó.

En Magdalena de Kino, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano detalló que la obra de la carretera Magdalena-Cucurpe-Sinoquipe se realizará con una inversión de 130 millones de pesos provenientes del Fondo Minero.

“Esta es una gran obra; no nos está costando, no es una deuda, es un gran beneficio para la gente que por aquí transita, hoy vamos a tener una carretera como se merece toda esta región, una carretera de primera con reconstrucción y conservación”, dijo.

Añadió que la obra deberá ser concluida y entregada en febrero del próximo año misma que beneficiará a 33 mil 702 habitantes así como personas que transiten por el lugar.

“Aquí habrá mucha gente vigilando que la obra se termine en tiempo, Sonora necesita que demos el extra no solo el gobierno sino todos los ciudadanos para hacer la diferencia para seguir por el buen camino”, dijo.

Carmen Carballo Cabanillas, Delegada del Registro Agrario Nacional (RAN) en Sonora señaló que los habitantes de 17 colonias de Ímuris como Centro, Aviación, Sahuaral, Las Villitas, El Crucero, Los Viveros, entre otras se beneficiaron con la regularización de sus terrenos sin ningún costo para las familias.

“Hoy gracias a la instrucción de la Gobernadora de trabajar en conjunto y a través de su incansable gestión, logramos traer el programa de regularización y las asignaciones catastrales sin costo, no se cobró absolutamente nada, los tres niveles de gobierno hemos exentado la totalidad del pago a los ciudadanos de Ímuris”, indicó.

Entre los títulos de propiedad que entregó directamente la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano a los beneficiarios se encontraron los certificados para la escuela primaria Héroe de Nacozari, Secundaria Técnica Número 34, CBTA 263 entre otros cuyos propietarios tenían más de tres décadas esperando dicho documento.

Carlos Gallegos Aguilar, Presidente Municipal de Ímuris, agradeció a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano por sus gestiones para llevar a los habitantes los títulos de propiedad de su patrimonio sin ningún costo; “un sueño hecho realidad”, dijo.

Estuvieron presentes los secretarios de Gobierno y de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Miguel Ernesto Pompa Corella y Ricardo Martínez Terrazas, respectivamente.

También Ulises Reyes Aguayo, Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones; Rafael GAstélum, Vocal Ejecutivo de Icreson; Ambrosio Escalante Lapizco, Delegado de Corett; Roberto Sánchez Cerezo, Delegado de Infonavit; Raúl Acosta Tapia, Delegado de la Procuraduría Agraria; Myrna Tarriba Amado, titular de Fovissste en Sonora.

Además los Presidentes Municipales de Magdalena, Banámichi, Arizpe y Cucurpe, Luis Alfonso Robles Contreras, Marco Antonio Ochoa Méndez, Mario Alberto Castro Acosta y Miguel Figueroa Ibarra.

Datos

Sobre conservación y reconstrucción de la Carretera Magdalena-Cucurpe-Sinoquipe, misma que se realiza con la inversión de 130 millones de pesos del Fondo Minero, sin costo para el estado.

– Será terminada en febrero de 2017

– Se conservarán y reconstruirán 100 kilómetros del tramo 0+000 (Magdalena) al Kilómetro 100+000

– Beneficiará directamente a 33 mil 702 habitantes

Datos de la regularización de patrimonio en Ímuris

– La Gobernadora Claudia Pavlovich entregó mil 370 títulos de propiedad a habitantes de 17 colonias entre estas Centro, La Aviación, El Estadio, El Sahuaral, Las Viguitas, El Crucero, Los Viveros, El Grego, entre otras.

– Se regularizó una zona de urbanización de 2 millones 270 mil metros cuadrados