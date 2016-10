¡Guillermo Padrés acusa a Claudia Pavlovich de campaña mediática en su contra!

* En total van 319 las pruebas ofrecidas en torno a la inocencia de Padrés, de las cuales se han desahogado 274, 45 ya fueron desechadas, así como 40 amparos interpuestos.

El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, ha presentado 319 elementos probatorios de su inocencia por las diversas acusaciones que han hecho en su contra. Además, señaló a Claudia Pavlovich como responsable de filtrar información al respecto.

El noticiero “Ciro Gómez Leyva por la mañana” tuvo acceso a un documento de más de 300 páginas, presentado ante la Comisión Anticorrupción del Partido Acción Nacional (PAN), señalando que Pavlovich, actual gobernadora de Sonora, inició una campaña mediática desde que dio a conocer sus aspiraciones políticas al gobierno estatal.

El ex gobernador asegura que todo es infundado, así como que las acusaciones se basan en hechos falsos, poniendo como ejemplo el caso de dos empresas seleccionadas para la elaboración de uniformes. Al respecto la defensa de Padrés, señaló que todo se basa en fuentes abiertas, sin que se especifique a que fuentes se refiere –notas periodísticas o filtraciones-.

Rodrigo González Bolaños, director de Procesos Legales B de la Dirección General de Procesos Legales, perteneciente a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue quien presentó dicha denuncia.

Sobre las propiedades de Guillermo Padrés, la defensa numeró éstas, así como el año de compra y su valor. También se presentaron todas las sociedades mercantiles y los créditos otorgados al ex Mandatario estatal.

En torno a la presa que se construyó en el rancho de Padrés, la defensa incluyó un dictamen de 2015, realizado por un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que determina que no se dinamitó ninguna represa, pues esta ser hubiera derribado solo con un marro.

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=630605&idFC=2016