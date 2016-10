Guillermo Padrés sería beneficiado del Nuevo Sistema Penal Acusatorio: fiscal

* El fiscal Anticorrupción en Sonora, Odracir Espinoza Valdez, precisó que la Fiscalía de Sonora trabaja en los expedientes de delitos no graves y lleva 302 expedientes que involucran a más de 200 ex funcionarios de la administración anterior, estatal y algunas municipales.

El fiscal Anticorrupción en Sonora, Odracir Espinoza Valdez, aseveró que tienen 205 amparos presentados en contra “y en uno de ellos nos impide poder pronunciar o nos impide hacer algún señalamiento en particular de un personaje.

“De esos 205 amparos, nosotros tenemos alrededor del 70 por ciento, alrededor de 130 amparos que nos suspenden resolver la averiguación y eso nos detiene de tres a seis meses”.

Lo anterior, luego de que el Juez 12 de Distrito de Procesos Penales otorgara a la PGR una orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés; sin embargo, consiguió una suspensión provisional en contra de cualquier orden de aprehensión en su contra para delitos considerados no graves.

En entrevista para el programa “En los Tiempos de la Radio”, dijo que en el caso de las investigaciones que se realizan en la Fiscalía Anticorrupción en Sonora, la mayoría han sido realizadas en virtud de delitos que no son graves y que alcanzan fianza, “por lo que no estarán en prisión, entran o ingresan cuando son detenidos, pueden garantizar una caución y llevar su proceso en libertad, no quiere decir que sean inocentes, sino que van a llevar el proceso ante un Juez en libertad”.

Asimismo, precisó que la Fiscalía de Sonora trabaja en los expedientes de delitos no graves no solamente de “personas como las que mencionas” (Guillermo Padrés), sino que lleva 302 expedientes que involucran a más de 200 ex funcionarios de la administración anterior, estatal y algunas municipales, además de 452 en personas físicas y morales que tienen que ver con todo ese entramado de corrupción que se investiga.

Sin embargo, “todo lo que se ha comentado este fin de semana, nosotros no podemos hacer una confirmación porque le correspondería a la Procuraduría General de la República, pero hemos estado colaborando de manera muy estrecha para efectos de que se puedan llevar a los investigados ante la justicia tanto de la federación como del estado para que ellos determinen la responsabilidad de esos personajes”.

Odracir Espinoza Valdez externó que Guillermo Padrés Elías puede ser que uno de los primeros beneficiados del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, “porque estamos entrando en un nuevo sistema, pero la justicia va a llegar en su momento y lo más seguro que todos aquellos que sean acusados ante la Fiscalía, ante la PGR, sobre estos casos en particular de corrupción, por lo menos en Sonora, van a rendir cuentas”.

Finalmente se negó a confirmar si Guillermo Padrés está en calidad de prófugo de la justicia, aunque dijo esperar que esté en México.

