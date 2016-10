Será Cajeme sede de la final del campeonato Estatal de OFF ROAD Sonora ASORES

Eduardo Flores

Del 28 al 30 de octubre, Cajeme será sede de la final del Campeonato Estatal de Off Road Sonora Asores, evento deportivo de tipo familiar con participación de vehículos todo terreno en un circuito tipo Enduro con obstáculos naturales, que tendrá lugar en el Corredor Ecoturístico Oviáchic y el cual ayudará a promover el municipio ante ciudadanos de la región y el extranjero, además que se espera dejen una importante derrama económica en la ciudad.

Raúl Montes Elizondo, Secretario de Desarrollo Económico de Cajeme mencionó que el área del turismo de aventura es una de las que más interesa promover al Alcalde Faustino Félix Chávez, dado el gran potencial que tiene la localidad en ese sentido.

Para la realización de este evento, dijo, se requirió de los esfuerzos de diversos organismos, como es la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), organismos empresariales como Canaco, Canirac y Onexpo, además del apoyo de corporaciones de seguridad de los tres ámbitos de gobierno, de la mano con los promotores.

A los organizadores del evento, les dijo que “no se equivocaron, eligieron la ciudad correcta”, a la vez que les agradeció por confiar en el municipio para la realización de sus actividades.

Asimismo, comentó que con este y otros eventos relativos al turismo de aventura como otros de tipo cultural, se está generando un cambio en la percepción de Ciudad Obregón como destino para diversas actividades de tipo turístico.

Elisa Morales Rodríguez, delegada de la Secretaría de Economía de Sonora felicitó a los organizadores y se dijo convencida de las bondades del municipio de Cajeme para este tipo de actividades de turismo.

María Luz Castillo Valenzuela, presidenta de la OCV hizo saber que aceptaron el desafío de trabajar con la promotora Asores OFF Road en este evento, pues cumple con los objetivos el organismo a su cargo, de promover la ciudad y generar derrama económica.

Rodrigo Alfaro “El Chileno”, presidente de Asores Off Road agradeció al Ayuntamiento de Cajeme por las facilidades brindadas para la realización de la final de esta campeonato, que ha contado ya con siete fechas en distintas partes del estado, e invitó a participar a los habitantes del sur del estado en el evento, que dará inicio el viernes 28 de octubre con un rompehielo; el sábado 29 en la misma pista será la revisión de los vehículos; posteriormente en la laguna del Náinari será la inscripción de participantes y la fiesta de contingencia y el domingo 30 será la carrera en sí y la premiación.