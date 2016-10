Insta “El Bronco” a Claudia Pavlovich “no soltar” a Guillermo Padrés

* Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, gobernador del estado de Nuevo León, animó a Claudia Pavlovich, mandataria estatal de Sonora, para que continúe haciendo justicia en contra del enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, de Guillermo Padrés.

El Gobernador Jaime Rodríguez expresó en Facebook un mensaje de apoyo a su homóloga de Sonora, Claudia Pavlovich, luego de que un juez suspendió la orden de aprehensión contra el ex Gobernador de ese Estado, quien es acusado de corrupción.

“Ánimo Gobernadora Claudia Pavlovich no lo suelte, que yo tampoco lo haré”, escribió El Bronco, que a su vez intenta llevar a juicio al ex Gobernador Rodrigo Medina, pero enfrenta también suspensiones de amparo otorgadas por jueces federales.

“Pagaran los que tienen que pagar”(sic), añade Rodríguez.

“Muchos medios y el dinero siempre la distorsionan, pero nunca podrán esconder para siempre LA VERDAD”, continúa, “de nosotros depende que estos pillos vivan con el amparo bajo el brazo y no dudo que existan jueces de una sola pieza, solo hay que encontrarlos”.

Rodríguez viajó a Ciudad Victoria para asistir a la toma de protesta del panista Francisco García Cabeza de Vaca como Gobernador de Tamaulipas.