No son 28 amparos para Guillermo Padrés; son más de 40: Antonio Lozano

* Además de señalar que el primer acto de Guillermo Padrés al conocer de las acusaciones en su contra fue comparecer ante la PGR, el abogado Antonio Lozano precisó que la defensa ha tramitado más de 40 amparos desde marzo del año pasado a la fecha.

Luego de trascender que la defensa del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, ha tramitado 28 amparos, el abogado Antonio Lozano precisó que, de marzo y abril de 2015 a la fecha, son más de 40 recursos los que se han interpuesto.

Antonio Lozano precisó que no son 28 los amparos tramitados para Guillermo Padrés, como lo publicó el diario El Financiero, “Son muchos más. Yo creo más de 40”, precisó el abogado al tiempo de reconocer que hay una orden de aprehensión contra su cliente.

De dichos amparos, precisó el abogado, “más de las dos terceras partes, o las dos terceras partes, son para que nos den acceso a la averiguación; para que nos permitan saber de qué se trata”, lo que se logró hasta diciembre de 2015.

Para entonces, agregó el abogado, había dos averiguaciones: una con 60 tomos y una con 40, por lo que se tuvo que hacer una revisión cuidadosa. De dicha revisión se encontró que “la 8 y la 13” se advierten seis acusaciones contra Guillermo Padrés.

En una se hablaba sobre “un incremento en el valor de dos ranchos que, se dice, un día valían 10 millones de pesos y, en un corto periodo de tiempo, ya valen 100”. La segunda tiene que ver con perforación y uso de seis pozos ilegales”.

Además, se acusa a Padrés de construir una presa, soborno por la fabricación de uniformes; la quinta acusación tiene que ver con delitos fiscales y, la última acusación tiene que ver con el fideicomiso hecho en el extranjero en el que Padrés tenía a su disposición 8.5 millones de dólares.

En entrevista en cabina con Ciro Gómez Leyva, Antonio Lozano explicó que los fondos, documentados, proviene de tres inversionistas “perfectamente ubicados. Son fondos perfectamente lícitos y perfectamente ubicados”, cumpliendo con los requisitos fiscales.

Precisó que la cantidad originalmente depositada era de 7.9 millones de dólares, siendo los rendimientos financieros los quela incrementaron a 8.5 millones, cubriendo los impuestos correspondientes.

Dicho fideicomiso, expuso el abogado, fue por invitación del ganador de una concesión minera –la 229 mil 214-, por una superficie de 29 mil 468 hectáreas, quien invitó a Padrés a participar con él, quien lo comentó con inversionistas, sin que él hubiera puesto de sus recursos. “Por eso el fideicomiso está a nombre y disposición de Guillermo Padrés”.

Cabe señalar que dicho proceso comenzó en 2007, antes de que Guillermo Padrés fuera gobernador.

El abogado Lozano precisó que “la primera acción de Guillermo Padrés y de nosotros, sus abogados defensores, fue comparecer ante la Procuraduría General de la República”.

Asimismo, dijo el abogado, a través de un escrito presentado el 16 abril de 2015, le dijo a la procuradora Arely Gómez, que la PGR inició averiguaciones en su contra. “Quiero ponerme a disposición de la Procuraduría para que cualquier acusación, cualquier imputación que haya, por favor, la hagan de mi conocimiento”.

Agregó que Padrés dijo a la procuradora que, al conocer de las acusaciones en su contra, a través de una conferencia de prensa, la familia Padrés hizo pública su declaración patrimonial, la cual asciende a entre 220 y 240 millones de pesos.

En mayo del año pasado respuesta de la PGR fue que haría del conocimiento del gobernador Padrés si llegaban a tener alguna razón para citarlo. Sin embargo, entre los meses de julio y septiembre comenzaron a citar a colaboradores de Padrés, por lo que volvieron a acudir a la PGR.

Antonio Lozano señaló que Guillermo Padrés está a buen resguardo, sin embargo, dijo desconocer el paradero del ex gobernador de Sonora.

El abogado señaló que todas las acusaciones contra Padrés “las hemos desvirtuado”. Reiteró que el ex gobernador no lavó dinero, tampoco dejó de cumplir con sus obligaciones fiscales; así como del montó por un millón 200 mil pesos del que no informó; el cual se explicó “por el famoso pago de marcha que le dio el Senado de la República”.

Sobre el avalúo de los ranchos, que un día valían 10 millones y luego casi 100, fue por un avalúo hecho por Financiera Rural, por un préstamo solicitado para la siembra de hectáreas de nogales. “Financiera Rural hace una proyección del negocio (…) con la siembra de nogales, dentro de nueve (años), cuando tengan 10, valdrán 100 millones de pesos”.

Cabe recordar que hace una semana se presentó a comparecer Guillermo Padrés ante la Comisión Anticorrupción del PAN, acompañada de “todos los documentos que acreditan cada uno de los dichos”. Por lo que dicha comisión, aseguró, “cuenta con todos los elementos para poder tomar una determinación”.

Por último, Lozano explicó que Padrés no fue consignado más que por el fideicomiso, por lo que espera “podamos defenderlo en el uso estricto del principio de presunción de inocencia y del derecho de audiencia”.

Agregó que se han aportado más de 300 pruebas, “y se han desahogado la gran mayoría de ellas”.