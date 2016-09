En el parque industrial de Navojoa Choca tren con tráiler que quiso ganarle el paso

* En este accidente como en los anteriores y recientes que se han visto en la ciudad no resultó ninguna persona lesionada y la caja del tráiler fue partida por la mitad.

* Hace apenas algunos días ocurrió un caso similar con un camión de pasajeros por la calle Ignacio Pesqueira.

Daniel Ledezma

NAVOJOA.- De nueva cuenta se registra otro accidente mas al chocar el tren ahora con un tráiler cerca de una empresa localizada a la entrada del Parque Industrial de Navojoa.

No hay escarmiento alguno, a pesar que los cruceros del ferrocarril que hay en distintos puntos del municipio siguen siendo un riesgo para los automovilistas y peatones, hay quienes siguen tratando de ganarle el paso al tren.

Esta mañana un tráiler fue impactado por la máquina del tren a la altura de la empresa Celulosa, ubicada en el Parque Industrial, sobre la carretera federal México 15, al sur de Navojoa.

La caja de la unidad pesada que iba vacía fue partida en dos, por fortuna no hubo personas lesionadas en este percance, solo daños materiales de consideración.

Apenas hace unos días un autobús de pasajeros de la línea TAP fue impactado en la parte posterior del lado derecho, cuando el conductor pretendió ganarle el paso cuando transitaba de norte a sur sobre la calle General Ignacio Pesqueira, en el crucero de las Vías del Mayo, en la colonia Juárez.

En este choque por alcance hubo seis personas que resultaron con lesiones leves que no ameritaron ser trasladadas a un hospital de esta ciudad.

Después del susto de sus vidas, los pasajeros que viajaban en este autobús trasbordaron otro camión para llegar a sus respectivos destinos.