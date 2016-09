El de Odracir, un informe que no informó

Que si los amparos, que si las investigaciones no aterrizan, que si los colaboradores no han hecho bien su chamba, que no sé qué diablos más. La realidad es que la mayoría de los sonorenses siguen esperando que Odracir Espinoza meta a la cárcel al presunto ladrón Guillermo Padrés.

Y es que las excusas brotan a borbotones, mientras la Fiscalía Anticorrupción se blinda con argumentos legaloides para no enfrentar a la sociedad con una realidad que sigue lacerando la confianza de las personas, los sonorenses ven alejarse una ley que castigue a los políticos corruptos.

Odracir Espinoza ofreció su informe de trabajo, números, demagogia, solo eso, sigue sin responderle a la confianza de la gobernadora, y Claudia Paclovich puede perder la paciencia y darle las gracias a un abogado que no ha hecho el trabajo que le encomendaron

La máxima de Espinoza y con la que navegó un triunfalismo corto, fue cuando expuso que nunca en la historia de la entidad se había metido a la cárcel a un funcionario público, dato que desvistió su anémico trabajo, pues al día, solo Jorge Morales, el menos requerido por la justicia, el menos exigido por la sociedad.

Informe en números…

“Desde el 28 de septiembre de 2015, la Fiscalía Anticorrupción ha completado 411 órdenes de investigación contra ex servidores públicos, que incluyen a ex funcionarios y ex alcaldes.

Hasta la fecha, 564 personas han comparecido ante la Fiscalía y se han desahogado 8 mil 915 diligencias, entre cateos, aseguramientos, testimoniales e inspecciones, entre otros.

Odracir Espinoza dijo que en ese mismo periodo se han asegurado cuentas y bienes muebles e inmuebles a los imputados por un valor aproximado de 172 millones de pesos.

Agregó que se ha solicitado el aseguramiento de otras cuentas que tardarán entre un mes y medio y dos para que se autoricen.

Asimismo, dijo que hay 15 personas consignadas ante los jueces y hasta la fecha se han ejecutado nueve órdenes de aprehensión, quedando seis órdenes pendientes de ejecutar porque los implicados están en calidad de prófugos.

Actualmente hay tres detenidos en prisión preventiva por los delitos de extorsión, fraude agravado y asociación delictuosa, y otros tres están llevando su proceso en libertad tras pagar una fianza.

El fiscal dijo que existen 12 expedientes listos para ejercer acción penal, pero las suspensiones de los amparos y la justicia federal ha impedido ejecutarlas.

Además, afirmó que contra la Fiscalía Anticorrupción se han presentado 205 juicios de amparo, de los cuales se han resuelto 52.

“De los 52, 51 se han sobreseído, o sea que no hay violación de derechos humanos por parte de esta Fiscalía”, aseguró en su informe”

La contundencia no es el fuerte del Fiscal, en términos deportivos el porcentaje de bateo lo llevaría directamente a la banca, pues de 411 órdenes de investigación solo le ha madurado una, tal vez dos con Ortíz Ciscomani, pero veremos en los próximos días que tiene que decir la chequera del ex de Sagarhpa

La realidad es que la ciudadanía ya está harta, cansada, hastiada de tanta demagogia, de tanta excusa, lo que la gente quiere son resultados, el saldo de Odracir está al límite, esta expirando. Un año ha pasado y los verdaderos saqueadores de Sonora no caen, se burlan de la ley a billetazo, Guillermo Padrés, Roberto Romero, Mario Cuen, Miguel Padrés. Ellos son la joya de la corona.

Y Odracir lo sabe, pero en este informe que ofreció empleó el maquillaje, el camuflaje lo vistió a la medida, números que para él fueron fantásticos, para los sonorenses fue nada más que demagogia.

Todos lo ven, fue un robo a despoblado, la gobernadora lo a dejado claro, la ciudadanía lo palpa, lo sufre. El desfalco del “Nuevo Sonora” se platica en cafés, en el gobierno, en las redacciones de medios de comunicación, incluso nacionales, pero la dependencia liderada por Odracir Espinoza no encuentra la llave que abra ese cerrojo que permita cobrar esa factura que Guillermo Padrés y compañía dejaron abierta.

Claudia ha realizado un excelso trabajo, la población lo siente, ha cubierto y atendido lo urgente, y está en ese proceso de trabajar con lo importante, y castigar la corrupción es parte de ello, aplicar la justicia ha sido un flanco que le ha fallado, pues evidentemente Odracir no le ha cumplido. Tomado de DossierPolitico