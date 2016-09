Premia Washington Center a Gobernadora Pavlovich por impulso a mujeres líderes

Washington D.C, Estados Unidos, septiembre 27 de 2016.- Por impulsar mujeres líderes en un cambio positivo para la sociedad, la Gobernadora de Sonora recibió el Premio “Pillar Award for Civic Engagement”, que otorga The Washington Center, centro de estudios enfocado en la construcción y desarrollo de líderes.

En una ceremonia realizada la noche de este lunes en la sede del National Building Museum, The Washington Center entregó, después de siete años de considerarse desierto, este premio en su categoría internacional, el cual recibió la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, quien impulsó un programa de liderazgo avanzado para mujeres denominado Sonorenses de Cien.

“Creo en la mujer, y mi apuesta está en las mujeres sonorenses” subrayó la Gobernadora Pavlovich luego de recibir el reconocimiento de manos de directivos del Washington Center, ante un público estimado en 600 personas entre patrocinadores, empresarios, académicos y estudiosos de los procesos a favor de la comunidad.

En su intervención, la Gobernadora de Sonora agradeció esta distinción y reiteró su compromiso de respaldar a las mujeres en su liderazgo y promoverlas como agentes de cambio, algo que, dijo, le apasiona hacer.

Los encargados de entregar el reconocimiento a la Gobernadora Pavlovich fueron el Presidente actual y el Ex Presidente de The Washington Center, Chris Norton y Michael Smith, respectivamente.

La Gobernadora Pavlovich fue uno de los tres líderes galardonados la noche de este lunes. Recibieron distinción también los congresistas Elijah E. Cummings y Jhon Katko, con los reconocimientos “Pillar Award for Professional Achievement” y “Pillar Award for Leadership”, respectivamente.

Presenta Gobernadora programas a Embajador

La Gobernadora Claudia Pavlovich sostuvo una reunión de trabajo con el Embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada Solana, a quien expuso los alcances de programas implementados en Sonora en materia de rendición de cuentas y gobierno responsable.

Detalló los resultados de acciones como la implementación del portal tuobra.mx, que permite a los ciudadanos visualizar en tiempo real licitaciones, empresas contratadas, contratos vigentes y avance en construcción de obras gubernamentales.

Resaltó la decisión de mantener un gobierno responsable en el gasto, y que recupera la confianza en el trabajo gubernamental para que inversionistas de ambos lados de la frontera se asienten en la entidad y generen los empleos que requieren los sonorenses.

La Gobernadora Pavlovich agradeció las atenciones del Embajador Sada Solana para cumplir una intensa agenda de trabajo de un día por la capital de Estados Unidos.

* “Creo en la mujer, y mi apuesta está en las mujeres sonorenses” subrayó la Gobernadora Pavlovich luego de recibir el reconocimiento de manos de directivos del Washington Center, ante un público estimado en 600 personas entre patrocinadores, empresarios, académicos y estudiosos de los procesos a favor de la comunidad.