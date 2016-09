Carretera Línea a Huatabampo 4 personas graves a punto de morir en fuerte encontronazo

Rolando Castañeda

Huatabampo.-Siendo aproximadamente las 20:45 horas de ayer agentes del departamento de Transito Municipal, fueron llamados por vecinos del Poblado La Rosita carretera, que conduce de La Línea Huatabampo, donde mencionaban un fuerte accidente automovilístico, donde resultaron cuatro personas lesionadas, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar de los hechos.

Mismos que al estar constituidos pudieron constatar que se trataba de dos vehículos tipo sedan, y que en ambos se encontraban personas lesionadas de gravedad, siendo un vehículo de la marca Dodge tipo Estratus, de color blanco con placas de circulación WBS 2365 modelo 1997.

El cual era conducido por el de nombre Iván de Jesús D. V. de la colonia Nuevo Amanecer, el segundo vehículo participante era conducido por Yair Omar V. C. así como sus compañeros de nombre Luis V. C. y Oscar V. C. estos últimos con domicilio conocido en Pozo Dulce de este municipio, donde todos quedaron lesionados reportando que su salud es grabe,

Para esto los agentes del Departamento de Tránsito municipal al mando del Licenciado Iván Manuel Cota Estrada, mencionaron que ambos vehículos circulaban de forma correcta, ya que al parecer uno de los vehículos invadió carril para después ocasionar este fuerte accidente, por lo que los elementos de transito llamaron de inmediato al agente del MPFC, quien se encargará de deslindas responsabilidades en lo posterior.