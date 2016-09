Una semana para aprehender a GPE, dice Ruiz Healy

EN UNA DE SUS recientes columnas, Eduardo Ruiz Healy aseguró que Guillermo Padrés sería aprehendido prácticamente junto con otro gobernador priísta que deja su cargo este tres de octubre.

El periodista jura y perjura pues que al ex gobernador sonorense le queda de libertad una semana. Es cosa de esperar muy poco, según él.

Curiosamente, en una de las columnas de Hilario Olea (creo que el sábado), escribió que a Guillermo Padrés la semana pasada en el aeropuerto le negaron un viaje a Phoenix. Es decir, no tiene permiso para abandonar el país.

¿Se imagina usted la sorpresa del ex gobernador ante esta negativa?

Lo más seguro es que se haya ido en auto pero de todas maneras, si lo detectan los gringos con seguridad lo van a aprehender y regresar a tierra azteca.

El hecho es que su aprehensión sería antes del primer informe de Gobierno de Claudia Pavlovich con lo cual se le daría un plus muy significativo a su gobierno.

Ya habíamos comentado la posibilidad de llevarse a cabos esta acción-aprehensión, sobre todo cuando los nuevos ex colaboradores padrecistas de segundo nivel ya encarcelados, comenzaran a soltar la sopa al igual que Pancho Platas (quien se quedó en suelo sonorense) y demás cómplices aprehendidos arrollados por la ola delatora.

Entonces, estimado lector, por supuesto que Padrés y cómplices andan muy intranquilos y cómo no si manotas tiene hoy encarcelados a varios de quienes convivieron como equipo los designios que ordenaba GPE.

HASTA DONDE tengo entendido, el golpeteo que trae Arnoldo Salazar Cocker en contra del alcalde Maloro Acosta tiene dos orígenes.

Primer origen.

Su amistad con Alejandro López Caballero le acarreó en su tiempo buena estrella, pero al final del trienio el Ayuntamiento le debía algo así como ocho millones de pesos –hasta donde sé–, y ocurrió que consiguió Arnoldo en lo particular, un ingreso al municipio a través de cadenas productivas, muy regular (algo así como 70 mdp) y pensó que se le pagaría su adeudo, pero no, el Canito, primero preferenció las constructoras y negocios de los compadres como Moisés Gómez Reyna y otros más y en esa lista de pagos no estaba Arnoldo a quien mandó por un tubo.

Si le sirve de consuelo, el mismo comportamiento tuvo Alejandro López Caballero con otros personajes a los que le jugó el dedo en la boca también, prometiéndoles pagos que nunca cumplió, sería bueno que le preguntara Arnoldo a Rodrigo Sotelo cómo le fue con ALC.

Segundo origen.

Arnoldo colaboró en la campaña del Maloro pero algo pasó, no sé con exactitud qué pero me imagino que ahora trae en salsa al alcalde, a lo mejor, pienso, negoció que se le pagara su adeudo pero no contaba con que Alejandro López Caballero dejaría un municipio no solamente en la ruina, sino súper endeudado.

Y Arnoldo no es el único que está en la larga fila de espera del pago como proveedor. Hay cientos.

Por cierto, hay otros que también golpetean pero es por otros y oscuros intereses bien localizados.

ME COMENTAN QUE en el caso de los Uber, esta empresa cuando recién empezó en febrero de este año, en sus promociones decían “sin necesidad de efectivo” y ahora se quieren hacer pasar como víctimas pero no les queda, su historia personalizada les condena.

Y es que a la empresa Uber el caso Hermosillo, principalmente no les redituó como negocio y por ello quieren abrir un segmento diferente que es el del cobro en fectivo pues recuerde usted que inicialmente iban exclusivamente sobre el que pagaba con tarjeta de crédito y no era tanto el problema, pero ahora que se metieron a cobrar en cash, allí sí se enfrentan contra los taxistas que alegan, con justicia por cierto, que les están invadieron su mercado y es cierto pues los taxistas manejan puro efectivo.

El asunto es que los Uber al cobrar en efectivo desarrollan una competencia desleal pues sus autos se hacen pasar como taxis “normales” y no lo son, no tienen los permisos, ni cumplen con los requisitos que impone Gobierno que de hecho quiere que se queden ya que reconoce un buen servicio en sus choferes pero, lo único que solicitan es que se registren para salvaguardar aspectos de seguridad sobre todo.

De hecho en Gobierno han establecido que más delante se podrán ver “reformas” al reglamento que da vida al autotransporte y que deben cumplir todos los que se dedican a esta actividad, pero los de la empresa Uber parece que no entienden razones y no entienden que con la ley no se negocia, se cumple.

En fin, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere. Tomado de DossierPolitico.