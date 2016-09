Informa la PEI que una mujer mato a su esposo a cuchilladas

Óscar Félix

Una mujer, de 41 años de edad, asesino a cuchilladas a su esposo en hechos ocurridos el domingo pasado en el ejido El Bateve, perteneciente al Municipio de San Ignacio Río, aun se desconoce el motivo del ataque que terminó con la muerte del hombre quien contaba con 36 años de edad.

Como oportunamente se había informado la noche del pasado domingo por elementos de la Policía Estatal Investigadora, acudieron al municipio de San Ignacio Río Muerto a detener a la mujer ya que se comprobó penalmente la participación en el homicidio de quien fuera su pareja sentimental.

Tal y como se informó en la edición de ayer el occiso fue identificado como Román Arturo A. C., de 36 años, sin embargo no se dieron a conocer mayores detalles sobre la agresión que sufrió, por motivos de investigación.

Según el boletín de la PEI la persona falleció Por heridas de arma blanca perdió la vida una persona del sexo masculino, después de presentarse una riña familiar en la comunidad de El Bateve.

Agentes de la Policía Estatal Investigadora (PEI) tuvieron conocimiento del hecho a las 23:00 horas del domingo , identificando al occiso como Román Arturo A., de 36 años. Acudieron al sitio, perteneciente al municipio de San Ignacio Río Muerto, donde elementos de Seguridad Pública Municipal detuvieron a una persona.

Vincularon con la agresión a María C., de 41 años, quien reconoció tuvo una discusión con su esposo y lo lesionó en varias ocasiones en el pecho con un cuchillo. Los policías informaron que la fémina expuso que ya estaba cansada de ser golpeado por el hombre cada vez que llegaba a su domicilio, por eso cometió la agresión. Román Arturo fue trasladado con vida en una patrulla policiaca, pero quedó sin vida, por lo que se dio aviso al Agente del Ministerio Público del Fuero Común.