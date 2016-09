Impacta pick up a motociclista recibe un fuerte golpe en el cráneo

Óscar Félix

Con un fuerte golpe en el cráneo resulto un motociclista al ser impactado por un pick up de color blanco cuyo conductor escapo del lugar del accidente ocurrido por las calles CTM entre Rubí y Naranjos de la colonia Valle Verde.

La victima Everardo de unos 23 años de edad fue trasladado a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital General de ciudad Obregón ya que presentaba bastante sangrado en esa parte de su humanidad.

Testigos de accidente ocurrido cerca de las 10 de la noche de ayer precisan que el conductor de la moto se desplazaba en condiciones normales por la calle CTM y al llegar a la Rubi un conductor no respetó el alto y fue cuando lo impacto siendo arrojado por varios metros el joven el cual por fortuna portaba el casco de seguridad.

Luego de esto el chofer del pick up tipo Ranger escapo de la escena del accidente a toda velocidad, mientras que la víctima se quejaba e intentaba levantarse sin embargo al parecer también presentaba una fractura en una pierna.

Al llegar los socorristas determinaron que era necesario que el muchacho, fuera trasladado al mencionado nosocomio donde quedo bajo observación médica,

Mientras tanto los oficiales del Departamento de Tránsito Municipal, cuentan con algunas pistas para dar con el presunto responsable que escapara del sitio del percance.