Juez federal ampara a Padrés contra cualquier orden investigación, localización, presentación, detención o privación de la libertad

Un juez federal congeló la orden de investigación, localización, presentación, detención y de aprehensión contra el ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, derivada de una averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de la República.

Luego de revocar la suspensión provisional que le había otorgado al ex funcionario, el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, volvió a otorgar la medida precautoria debido a que Padrés Elías aclaró los nombres de las autoridades que señaló como responsables en el juicio número 764/2016.

“Se satisfacen los supuestos a que se contrae el artículo 128 de la Ley de Amparo. Respecto de las órdenes de investigación, localización, presentación, detención y privativa de libertad, así como su cumplimiento SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada por el quejoso.

“Por cuanto hace a la violación a la garantía de audiencia, ante la negativa a dar acceso a las constancias que integran la averiguación previa. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada por el quejoso”, dictó el juez este viernes, por lo que Padrés Elías no puede ser detenido.

Apenas el martes 6 de septiembre, el mismo Juez Decimocuarto de Distrito, Alberto Díaz Díaz, revocó la suspensión que protegía al ex Gobernador contra la ejecución de dichos actos en la averiguación previa PGR/DGCAP/ZNO-XIV/14A/16 de la PGR.

La audiencia constitucional en el juicio de garantías está fijada para el 30 de septiembre, fecha en la que se espera que el Juez Díaz Díaz concluya si otorgar o no el amparo.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/09/11/suspende-juez-orden-de-aprehension-contra-guillermo-padres